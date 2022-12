Snehovú nádielku využili vo V. Tatrách aj na úpravu bežkárskych tratí

Vysoké Tatry 12. decembra (TASR) - Snehovú nádielku z uplynulých dní využili vo Vysokých Tatrách a na podhorí aj na úpravu bežeckých tratí. V areáli bežeckého lyžovania Tatraheim sa počas víkendu podarilo upraviť všetky trasy, zatiaľ iba na hladko bez stopy, aby sa zarovnal a vymrzol podklad.



"Upravené sú okruhy Tatraheim, chodník Sibír - Vyšné Hágy, okruh Nová Polianka, ihrisko vo Vyšných Hágoch a tiež trať Gerlachov - Tatraheim," informoval prevádzkovateľ areálu na sociálnej sieti.



Na Štrbskom Plese sa podarilo zasnežiť a upraviť úsek dlhý približne 1,2 kilometra pre oba štýly. V týchto dňoch sprevádzkovali aj Mlynickú lúku na prírodnom snehu. Správca areálu bežeckého lyžovania Snow Peter Mosný však vyzýva na ohľaduplnosť. "Na trati sa môže pohybovať technika, keď ju bežkári uvidia, pre svoju bezpečnosť by mali ihneď opustiť miesto. Pre nás nie je dôležitá ani tak dĺžka tratí ako kvalita. Cez víkend by sme chceli sprevádzkovať aj ďalšie trasy, všetko závisí od počasia. Na Štrbskom Plese v uplynulých dňoch napadlo maximálne 15 centimetrov prírodného snehu," priblížil Mosný. V areáli je od 9. do 18. hodiny k dispozícii požičovňa bežiek, bežkárskeho či skialpového výstroja, bufet, stan pre bežkárov i škola bežeckého lyžovania.



Bežkársky areál v Mengusovciach by chceli otvoriť pre verejnosť už počas najbližšieho víkendu 17. a 18. decembra. "Zatiaľ sme trate ešte nezačali upravovať, uvidíme, ako sa vyvinie situácia s počasím. Na niektorých úsekoch nám sneh vyfúkal vietor. Koncom týždňa budeme vedieť viac," uviedol starosta Mengusoviec Ján Šoltis.