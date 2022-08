V. Tatry: Spolupráca troch sesterských národných parkov pokračuje

Vysoké Tatry 17. augusta (TASR) – Spolupráca trojice sesterských národných parkov pokračuje. Tatranský národný park (TANAP) spoločne s poľským Tatranským parkom národným a americkým Národným parkom Skalnaté hory spečatili svoje dobré vzťahy aj na ďalších päť rokov. Spolupráca, ktorú ich riaditelia potvrdili podpismi, má priniesť ďalšie prehĺbenie vzájomných vzťahov prostredníctvom výmeny odborných poznatkov, skúseností, technológií, dát či informácií. Uviedol to riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko.



"Hoci sa to na prvý pohľad nemusí zdať, TANAP má s Národným parkom Skalnaté hory mnoho spoločného. Spája ich nielen podobná geologická história a charakter prírodného prostredia, ale aj rovnaké problémy či výzvy," objasnil Majko.



Okrem starostlivosti o vzácne ekosystémy s cieľom zachovať a zvýšiť biodiverzitu na území národných parkov je jednou zo spoločných tém napríklad aj návštevnosť a jej dosahy na prírodné prostredie. Všetky tri národné parky totiž patria medzi turisticky vyhľadávané lokality. Národný park Skalnaté hory ročne navštívi okolo 4,4 milióna ľudí, čo ho radí na piatu priečku najnavštevovanejších amerických parkov. Poľskú časť TANAP-u si pozrú zhruba tri milióny turistov a približne rovnaký počet ich zavíta aj do slovenských Tatier.



"Dohoda špecifikuje aj ďalšie oblasti potenciálnej spolupráce, či už v oblasti ochrany prírody a jej manažmentu, monitoringu prostredia i druhov, ekoturizmu, environmentálnej výchovy a vzdelávania, dobrovoľníctva, nových technológií alebo výskumu," doplnil Majko.



Prvýkrát bola dohoda o spolupráci medzi troma sesterskými parkami podpísaná v septembri 2007. Druhýkrát ju potvrdili v apríli 2012 a tretíkrát sa tak stalo o päť rokov neskôr na medzinárodnej konferencii v poľskom Zakopanom.