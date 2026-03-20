V. Tatry vyzývajú vládu neschváliť návrh nariadenia k zonácii TANAP-u
Autor TASR
Vysoké Tatry 20. marca (TASR) - Združenie cestovného ruchu (ZCR) Vysoké Tatry vyzýva v otvorenom liste ministrov vlády SR, aby neschválili návrh nariadenia k zonácii Tatranského národného parku (TANAP) v urýchlenej predloženej podobe pre získanie zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti SR a vrátili ho na prepracovanie. Ako TASR informovala výkonná riaditeľka ZCR Vysoké Tatry Lenka Potočná, podľa združenia návrh vytvára priestor pre nekontrolovanú výstavbu, zvýhodňuje veľkokapacitnú lyžiarsku infraštruktúru a ohrozuje atraktivitu Vysokých Tatier ako prírodnej a kúpeľnej destinácie.
ZCR Vysoké Tatry vyzýva vládu SR vrátiť materiál na prepracovanie, aby rešpektoval limity územia, infraštruktúru, kúpeľný a klimatický charakter Vysokých Tatier a princípy udržateľného cestovného ruchu. Taktiež vyzýva vládu zabezpečiť transparentný odborný proces so zapojením miest, obcí, správy národného parku, odbornej verejnosti a zástupcov cestovného ruchu všetkých veľkostí.
Združenie spájajúce 196 podnikateľských subjektov vníma s veľkým znepokojením, že návrh zonácie zakladá predpoklady nekoordinovaného rozvoja masového cestovného ruchu na území najstaršieho národného parku na Slovensku a UNESCO Biosférickej rezervácie Tatry. „Návrh je nekoncepčný, ohrozuje dlhodobú udržateľnosť územia a kúpeľný charakter Tatier a neposkytuje rovnováhu medzi ochranou prírody a hospodárskym rozvojom,“ podotklo združenie v otvorenom liste.
Cieľom pripravenej zonácie TANAP-u je podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR nastaviť jasné a predvídateľné pravidlá postavené na udržateľnom financovaní, kde bude možné nasmerovať eurofondy v prvom rade na zmysluplné projekty, a to aj s aktívnym zapojením obhospodarovateľov pozemkov.
