< sekcia Regióny
V. Tatry žiadajú návštevníkov počas víkendu využiť hromadnú dopravu
Autá môžu zaparkovať aj na bezplatnom záchytnom parkovisku Tatranská Lomnica - Eurocamp s kapacitou 400 áut.
Autor TASR
Vysoké Tatry 6. februára (TASR) - Mesto Vysoké Tatry žiada návštevníkov, ktorí sa chystajú do hôr počas nasledujúceho víkendu, aby na príchod využili hromadnú dopravu. Katarína Bohušová z tamojšieho mestského úradu uviedla, že autá môžu zaparkovať aj na bezplatnom záchytnom parkovisku Tatranská Lomnica - Eurocamp s kapacitou 400 áut. Je vzdialené približne dva kilometre od centra Tatranskej Lomnice. Mesto avizuje, že odtiaľ bude posilnená kyvadlová doprava.
Počas nadchádzajúceho víkendu sa totiž v Tatranskej Lomnici očakáva zvýšená návštevnosť. Areál Maxilandu pri údolnej stanici kabínkovej lanovky bude v sobotu 7. a nedeľu 8. februára od 10.00 h do 15.30 h dejiskom podujatia Snežné psy. „Čaká nás víkend plný zábavných úloh, koncertov, dobrodružstiev a súťaží, kde svoje schopnosti predvedú aj lavínové psy so psovodmi z Horskej záchrannej služby. Keďže sa očakáva vysoká návštevnosť podujatia, odporúčame príchod do strediska pešo alebo skibusom, kam si môžu návštevníci zobrať pár lyží alebo snowboard zadarmo,“ uviedla Bohušová.
Cieľom samosprávy je čo najviac eliminovať nápor na dopravu v tejto časti mesta. Viac informácií nájdu turisti na stránke Prešovského samosprávneho kraja, prípadne Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry.
Počas nadchádzajúceho víkendu sa totiž v Tatranskej Lomnici očakáva zvýšená návštevnosť. Areál Maxilandu pri údolnej stanici kabínkovej lanovky bude v sobotu 7. a nedeľu 8. februára od 10.00 h do 15.30 h dejiskom podujatia Snežné psy. „Čaká nás víkend plný zábavných úloh, koncertov, dobrodružstiev a súťaží, kde svoje schopnosti predvedú aj lavínové psy so psovodmi z Horskej záchrannej služby. Keďže sa očakáva vysoká návštevnosť podujatia, odporúčame príchod do strediska pešo alebo skibusom, kam si môžu návštevníci zobrať pár lyží alebo snowboard zadarmo,“ uviedla Bohušová.
Cieľom samosprávy je čo najviac eliminovať nápor na dopravu v tejto časti mesta. Viac informácií nájdu turisti na stránke Prešovského samosprávneho kraja, prípadne Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry.