V Telgárte ľuďom, ktorí prišli pri požiari o domovy, postavia stany

Telgárt 21. júla (TASR) - Rodiny, ktoré pri požiari v miestnej osade v obci Telgárt prišli o svoje domovy, ubytujú vo veľkokapacitných stanoch. S prípravami na ich výstavbu sa v obci na Horehroní začalo v piatok. Pre TASR to uviedol starosta obce Jozef Štajer.



Približne 70 ľudí, ktorí vo štvrtok (20. 7.) po požiari v osade prišli o strechu nad hlavou, mali pôvodne dočasne ubytovať v komunitnom centre, rodiny napokon strávili noc v priestoroch základnej školy. "Nakoniec sme ich ubytovali v škole, kapacitne to dobre nevychádzalo," skonštatoval starosta.



V piatok v Telgárte začali aj s prípravami na výstavbu veľkokapacitných stanov, v ktorých by ľudia mohli nájsť dočasné útočisko. Postaviť ich plánujú na pozemku v blízkosti osady, kde po rozsiahlom požiari naďalej pokračujú práce na odstraňovaní zhorených a poškodených objektov.



Obec Telgárt v súvislosti s požiarom vyhlásila mimoriadnu situáciu, pomoc jej poskytli Banskobystrický samosprávny kraj, štátne úrady, okolité samosprávy i neziskové organizácie. Na pomoc ľuďom, ktorí prišli o svoje bývanie, vyhlásili i finančnú a materiálnu zbierku.



K požiaru v obci Telgárt došlo vo štvrtok v nočných hodinách v miestnej osade. Plamene zničili osem objektov, ďalšie ostali po požiari poškodené. Pri udalosti prišla o život jedna osoba. Polícia v súvislosti s požiarom začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia, presná príčina vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania.