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V Telgárte sa začali vianočné trhy, rozsvietia aj Chmarošský viadukt
Trhy priamo v lyžiarskom stredisku tak na konci novembra odštartovali zimnú sezónu.
Autor TASR
Telgárt 28. novembra (TASR) - V lyžiarskom stredisku v Telgárte na Horehroní sa v týchto dňoch začínajú vianočné trhy, ktorých súčasťou je aj osvetlený Chmarošský viadukt. Lyžiarske vleky by chceli spustiť 12. decembra. TASR o tom v sobotu informoval majiteľ strediska Andrej Šramko.
Trhy priamo v lyžiarskom stredisku tak na konci novembra odštartovali zimnú sezónu. Je to druhý ročník podujatia, ktorého súčasťou je aj osvietenie známeho viaduktu. „Minulý rok bol osvietený prvýkrát vo svojej 90-ročnej histórii, malo to veľký úspech. Tento rok budú trhy ešte o čosi väčšie a budú trvať dlhšie,“ uviedol.
V Telgárte sa sviatočný jarmok začal v piatok (27. 11.) a trvá do soboty. V ďalších týždňoch sa bude konať vždy od štvrtka do nedele až do 20. decembra. Návštevníci tam nájdu stánky s remeselnými výrobkami, vianočnými dekoráciami či darčekmi, k dispozícii budú aj stánky s jedlom či vianočný punč.
V lyžiarskom stredisku pod Kráľovou hoľou spustili snežné delá začiatkom novembra, keď prišlo výraznejšie ochladenie. „Zasnežovať sme začali 7. novembra, čo je veľmi skoro. To sa nám už dávno nestalo,“ skonštatoval Šramko.
Lyžiarske stredisko v Telgárte ponúka návštevníkom deväť vlekov a deväť zjazdoviek s celkovou dĺžkou takmer šesť kilometrov. Stredisko ponúka i večerné lyžovanie, požičovňu lyží či servis i lyžiarsku školu. Zaujímavosťou je záchytný lyžiarsky bod vytvorený zo starej V3S-ky či Ratrak Bar, návštevníkov však čaká i viacero noviniek.
Trhy priamo v lyžiarskom stredisku tak na konci novembra odštartovali zimnú sezónu. Je to druhý ročník podujatia, ktorého súčasťou je aj osvietenie známeho viaduktu. „Minulý rok bol osvietený prvýkrát vo svojej 90-ročnej histórii, malo to veľký úspech. Tento rok budú trhy ešte o čosi väčšie a budú trvať dlhšie,“ uviedol.
V Telgárte sa sviatočný jarmok začal v piatok (27. 11.) a trvá do soboty. V ďalších týždňoch sa bude konať vždy od štvrtka do nedele až do 20. decembra. Návštevníci tam nájdu stánky s remeselnými výrobkami, vianočnými dekoráciami či darčekmi, k dispozícii budú aj stánky s jedlom či vianočný punč.
V lyžiarskom stredisku pod Kráľovou hoľou spustili snežné delá začiatkom novembra, keď prišlo výraznejšie ochladenie. „Zasnežovať sme začali 7. novembra, čo je veľmi skoro. To sa nám už dávno nestalo,“ skonštatoval Šramko.
Lyžiarske stredisko v Telgárte ponúka návštevníkom deväť vlekov a deväť zjazdoviek s celkovou dĺžkou takmer šesť kilometrov. Stredisko ponúka i večerné lyžovanie, požičovňu lyží či servis i lyžiarsku školu. Zaujímavosťou je záchytný lyžiarsky bod vytvorený zo starej V3S-ky či Ratrak Bar, návštevníkov však čaká i viacero noviniek.