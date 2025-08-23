< sekcia Regióny
V Telgárte sa začalo desaťdňové putovanie za obnovu rieky Hron
Na člnoch i bicykloch prejdú viac než 300 kilometrov, aby upozornili na význam ochrany a obnovy druhej najdlhšej rieky prameniacej na Slovensku.
Autor TASR
Telgárt 23. augusta (TASR) - V Telgárte sa v sobotu začalo desaťdňové putovanie po rieke Hron, keď sa ochranári, vodáci, rybári, zástupcovia samospráv aj miestni ľudia spoločne vydali od prameňa pod Kráľovou hoľou až po sútok s Dunajom. Na člnoch i bicykloch prejdú viac než 300 kilometrov, aby upozornili na význam ochrany a obnovy druhej najdlhšej rieky prameniacej na Slovensku. TASR o tom informovala PR špecialistka enviroorganizácie WWF Slovensko Kristína Bocková.
Ako poznamenala, Hron v minulosti výrazne poznačili regulácie a prehradenia, ktoré pripravili rieku o desiatky kilometrov pôvodnej dĺžky, zničili jej prirodzené ramená a oslabili schopnosť zásobovať krajinu vodou. Napriek tomu tu však podľa organizácie ešte stále možno nájsť prírodne cenné úseky, ktoré si zaslúžia zachovanie. Cieľom putovania je preto upriamiť pozornosť na potrebu vrátiť rieke život a ukázať, že jej obnova je možná, a že zdravá rieka prináša úžitok prírode aj ľuďom.
„Hron je rieka, ktorá desaťročia dávala obživu a priestor pre život ľuďom aj prírode. Dnes však potrebuje našu pomoc. Putovaním chceme zdôrazniť, že budúcnosť Hrona je spoločnou zodpovednosťou všetkých - od ochranárov cez vodákov až po miestne samosprávy,“ skonštatovala Martina Paulíková z WWF Slovensko s tým, že obnova rieky prinesie prospech celej krajine. Zdravá riečna krajina totiž dokáže zadržiavať vodu, zmierňovať klimatické extrémy aj poskytovať priestor na šport a oddych.
WWF Slovensko upozorňuje, že významnú úlohu v ochrane Hrona zohrávajú samosprávy, ktoré začínajú aktívne chrániť svoje riečne územia. Jedným z dôležitých nástrojov sú obecné chránené územia, ktoré dávajú obciam možnosť zabezpečiť ochranu svojich riečnych biotopov a zároveň ich využívať pre rozvoj rekreácie a turizmu. Počas putovania navštívia účastníci viaceré lokality, kde sa tieto iniciatívy už rozvíjajú - napríklad pripravované chránené územie pri Šášovskom Podhradí či Beňadické alúvium Hrona.
Putovanie organizuje WWF Slovensko, iniciatíva Za živé rieky a čistú vodu, Združenie Slatinka, OZ Hereditas a jedna z cestovných kancelárií s podporou viacerých vodáckych klubov a táborísk pri Hrone. Podujatie nadväzuje na putovania z minulých rokov. Tento ročník sa nesie v znamení obnovy rieky Hron a zapája sa tak do celoeurópskej iniciatívy, ktorá má za cieľ do roku 2030 obnoviť aspoň 25.000 kilometrov voľne tečúcich riek.
Tohtoročné putovanie má podľa Bockovej aj konkrétny cieľ - vyzbierať prostriedky na obnovu riečneho ramena pri Hronskom Beňadiku, ktoré je súčasťou existujúceho, prvého riečneho obecného chráneného územia.
Ako poznamenala, Hron v minulosti výrazne poznačili regulácie a prehradenia, ktoré pripravili rieku o desiatky kilometrov pôvodnej dĺžky, zničili jej prirodzené ramená a oslabili schopnosť zásobovať krajinu vodou. Napriek tomu tu však podľa organizácie ešte stále možno nájsť prírodne cenné úseky, ktoré si zaslúžia zachovanie. Cieľom putovania je preto upriamiť pozornosť na potrebu vrátiť rieke život a ukázať, že jej obnova je možná, a že zdravá rieka prináša úžitok prírode aj ľuďom.
„Hron je rieka, ktorá desaťročia dávala obživu a priestor pre život ľuďom aj prírode. Dnes však potrebuje našu pomoc. Putovaním chceme zdôrazniť, že budúcnosť Hrona je spoločnou zodpovednosťou všetkých - od ochranárov cez vodákov až po miestne samosprávy,“ skonštatovala Martina Paulíková z WWF Slovensko s tým, že obnova rieky prinesie prospech celej krajine. Zdravá riečna krajina totiž dokáže zadržiavať vodu, zmierňovať klimatické extrémy aj poskytovať priestor na šport a oddych.
WWF Slovensko upozorňuje, že významnú úlohu v ochrane Hrona zohrávajú samosprávy, ktoré začínajú aktívne chrániť svoje riečne územia. Jedným z dôležitých nástrojov sú obecné chránené územia, ktoré dávajú obciam možnosť zabezpečiť ochranu svojich riečnych biotopov a zároveň ich využívať pre rozvoj rekreácie a turizmu. Počas putovania navštívia účastníci viaceré lokality, kde sa tieto iniciatívy už rozvíjajú - napríklad pripravované chránené územie pri Šášovskom Podhradí či Beňadické alúvium Hrona.
Putovanie organizuje WWF Slovensko, iniciatíva Za živé rieky a čistú vodu, Združenie Slatinka, OZ Hereditas a jedna z cestovných kancelárií s podporou viacerých vodáckych klubov a táborísk pri Hrone. Podujatie nadväzuje na putovania z minulých rokov. Tento ročník sa nesie v znamení obnovy rieky Hron a zapája sa tak do celoeurópskej iniciatívy, ktorá má za cieľ do roku 2030 obnoviť aspoň 25.000 kilometrov voľne tečúcich riek.
Tohtoročné putovanie má podľa Bockovej aj konkrétny cieľ - vyzbierať prostriedky na obnovu riečneho ramena pri Hronskom Beňadiku, ktoré je súčasťou existujúceho, prvého riečneho obecného chráneného územia.