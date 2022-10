V. Temňáková: Slabú informovanosť vnímam ako najväčšie negatívum

Trnava 18. októbra (TASR) - V jesenných voľbách sa o post predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) bude uchádzať i Veronika Temňáková za hnutie Republika. Rozhovor s Temňákovou je súčasťou seriálu rozhovorov s kandidátmi na predsedu TTSK.







-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja?-



Asi pred dvoma rokmi som sa začala aktívne zaujímať o politiku a vstúpila som do hnutia Republika, ktoré je mi hodnotami najbližšie. Rozhodla som sa vystúpiť z komfortnej zóny, nezostať len pri nadávaní pri televízii či počítači, ale aktívne prispieť k zmene politickej kultúry a smerovaniu Slovenska. Preto som poctená, že moje snahy a odhodlanosť ocenilo aj vedenie hnutia a umožnilo mi kandidovať na post predsedu.





-V akom stave sa podľa vás nachádza Trnavský kraj, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?-



Ako občanovi mi prekáža, že s výnimkou posledných pár mesiacov som veľmi málo počula o aktivitách kraja. Slabú informovanosť občanov vnímam ako najväčšie negatívum, ktoré treba v dobe masových a najmä virtuálnych komunikačných prostriedkov napraviť. Pokiaľ budú obyvatelia vedieť, ako im kraj ovplyvňuje život, najmä ak pôjde o pozitívne udalosti a zmeny, budú sa chcieť aktívne zapájať do diania a rozhodovania, napríklad pri participatívnom rozpočte alebo využívaní finančných prostriedkov, ktoré kraj môže prerozdeliť na projekty. Trnavský kraj sa tiahne naprieč Slovenskom, od severozápadných hraníc až po tie južné. Obyvateľstvo zahŕňa niekoľko typov lokálnych kultúr. Je potrebné tieto regionálne špecifiká prepájať v rámci organizácie kultúrnych podujatí a prezentácie lokálnych producentov. Máme krásnu prírodu a hoci nám chýbajú hory, plne nám ich vynahradzujú termálne pramene v Piešťanoch a Dunajskej Strede či vodné nádrže na Váhu, ktoré poskytujú mnoho spôsobov vyžitia. Máme jedinečné pamiatky – Skalická rotunda, vodný zámok v Holíči, empírové divadlo v Hlohovci, kolové vodné mlyny na Malom Dunaji. Úprimne, koľkí z vás o nich vedeli a navštívili ich? Máme priam neuveriteľný kultúrny a turistický potenciál, tak sa ho treba chopiť a intenzívne propagovať.





-Akým problémom Trnavský kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-



Ako všade, aj v Trnavskom kraji bude najväčšou výzvou nasledujúcich mesiacov zvládnutie energetickej krízy. Nie som zástancom dištančného vyučovania, prioritou budú otvorené školy a komfortná teplota najmä v domovoch sociálnych služieb. Prostriedky sa musia nájsť. Skontrolujeme zmluvy o dodávke energií, stretneme sa s každým riaditeľom, aby mal priestor z očí do očí mi povedať, ako si na tom škola či domov stojí. Papier znesie veľa, ja chcem poznať skutočnosť. Nájdeme zbytočné položky vo výdavkových kapitolách a financie budeme využívať efektívne. Druhou najdôležitejšou oblasťou je cestná infraštruktúra. Nesmieme dopustiť, aby nám havarijný stav komunikácií opäť uzavrel kľúčový most či hlavný ťah. Je nevyhnutná včasná a kvalitná rekonštrukcia problematických úsekov. Je potrebné sa pozrieť, prečo niektoré roky sľubované projekty, ako obchvat Senice, ešte nie sú zrealizované. Viazne to na stole samosprávneho kraja alebo nejakého euroúradníka? Je nutné sa pripraviť na výzvy z plánu obnovy a čerpať finančné prostriedky v čo najväčšej miere pre rozvoj kraja a spokojnosť obyvateľov.







-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v Trnavskom kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne nasledujúce roky venovať, prípadne na čo nadviazať?-



Okrem už vyššie spomenutých energií a kvalitnejších ciest sú hlavnými bodmi programu zvyšovanie úrovne vzdelávania, podpora a rozvoj športu na stredných školách, ktoré má samosprávny kraj v pôsobnosti. Pokračovať v rekonštrukcií športovísk, ale vyvážene naprieč celým krajom. Napríklad v okrese Skalica absentuje multifunkčné športovisko pre využitie širokej verejnosti. Prepojiť školské jedálne s lokálnymi producentmi potravín, aby deti jedli kvalitnú stravu a zároveň sme pomohli poľnohospodárom. V rámci oblasti zdravotníctva určite zabezpečiť lepšie podmienky pre lekárov, aby sme zabránili ich odchodu, to znamená napríklad rekonštrukciu polikliník. Treba zmeniť využitie projektu Zdravá župa, ktorý vznikol a zameriaval sa na testovanie a očkovanie. Chceli by sme sprístupniť a rozšíriť sieť domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Mnohí seniori si nemôžu dovoliť alebo nechcú odísť zo svojho domova do zariadenia sociálnych služieb. Ale ak nie sú úplne sebestační, je im potrebné podávať lieky či obed, vidíme aj tu priestor pre rozšírenie služieb sociálnej starostlivosti o ošetrovanie v domácom prostredí. Tí, ktorých sa využívanie tohto typu služieb týka, vedia, že je problém zohnať osobu na opatrovanie. Ďalším spôsobom, ako využiť Zdravú župu, je intenzívne organizovanie prevenčných akcií na školách, v domovoch sociálnych služieb či na kultúrnych a spoločenských podujatiach. Ľudia sa musia naučiť starať o zdravie skôr, ako sa objavia zdravotné problémy. Pravidelnými preventívnymi prehliadkami sa dá zachrániť život – a to nie je klišé. Je potrebné viesť mladých ľudí k zdravému životnému štýlu, vyvážená strava a dostatok pohybu pomôžu eliminovať civilizačné choroby, ktoré majú rastúcu tendenciu – cukrovka, obezita, neplodnosť, rakovina. Veď najlepší doktor je ten, ktorý má zdravých pacientov.





-Kandidujete ako jednotlivec, alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-



Zo skúseností viem, že sa najlepšie pracuje, keď máte okolo seba ľudí, na ktorých sa môžete spoľahnúť a sledujete rovnaký cieľ. V mojom prípade sme program pre rozvoj a prosperitu Trnavského kraja vytvárali spoločne s ďalšími kandidátmi na poslancov. Každý prispel svojím pohľadom a ideami na zlepšenie súčasného stavu. Spolu so mnou kandiduje niekoľko skvelých ľudí, ktorí rozumejú oblastiam, ktorým sa profesne venujú a úprimne im záleží na zvyšovaní úrovne života v regióne, keďže ako jeho občania vnímajú slabé miesta rovnako ako vy. Máme konkrétne vízie v oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, v oblasti rozvoja cestovného ruchu a podpory lokálnych poľnohospodárov, farmárov a potravinárov. Hlavnou myšlienkou je zmeniť politickú kultúru aj na úrovni kraja, byť tu pre obyvateľov, aktívne komunikovať so všetkými partnermi a intenzívne informovať o všetkých činnostiach župy, aby každý vedel, ako sa samosprávny kraj dotýka vášho života.







Okrem Temňákovej kandidujú v Trnavskom samosprávnom kraji na post predsedu Martin Beluský za ĽSNS, József Berényi za stranu Aliancia, Zdenko Čambal s podporou SNS a Smeru-SD, nezávislý kandidát Martin Červenka s podporou strany Hlas-SD, nezávislý kandidát Roland Hakszer, Roman Chudý za stranu Život, Zdenko Rosina za Národnú koalíciu/Nezávislí kandidáti, nominant Hnutia Občan Národ Spravodlivosť Ivan Stanovič a za koalíciu OĽANO, Nova, Kresťanská únia, Zmena zdola, SaS, KDH, Spolu, Šanca, ODS, Za ľudí, Sme rodina, OKS, DS, Maďarské fórum Jozef Viskupič.