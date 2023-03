V Tepličke začali s výstavbou čistiarne odpadových vôd

Teplička 31. marca (TASR) - V obci Teplička neďaleko Spišskej Novej Vsi v týchto dňoch začali s výstavbou čistiarne odpadových vôd (ČOV). Hotová by mohla byť do novembra a náklady na jej výstavbu sa vyšplhajú približne na 570.000 eur. Pre TASR to potvrdil starosta obce Peter Lačný s tým, že na projekt sa im podarilo získať nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu, obec sa na realizácii podieľa spolufinancovaním vo výške 103.000 eur.



"Už v roku 1993 sa podávali prvé žiadosti o financovanie a spracované boli prvé projektové dokumentácie na čistiareň. Poslednú žiadosť sme podali v roku 2016, súhlasné stanovisko máme z roku 2020, keď sa začal proces verejného obstarávania, prípravy a následne aj kontroly. Zhotoviteľom je náš obecný sociálny podnik, ktorý riadnym spôsobom vyhral zákazku," uviedol starosta. Dodal, že cieľom projektu je najmä zvýšiť životnú úroveň miestnych obyvateľov .



Čistiareň by mala kapacitne obslúžiť približne 600 obyvateľov, čo je zhruba polovica obce. Ide o prvú etapu ČOV, napojená bude na už odkanalizovanú časť Tepličky. "Druhá časť obce nie je odkanalizovaná, takže v prípade druhej etapy ČOV chceme vybudovať kanalizáciu aj tam. Budeme sa opäť uchádzať o externé zdroje financovania. Dočasne to chceme riešiť zabezpečením tzv. fekálneho vozidla, ktoré bude znečistenú vodu zo septikov zvážať do čistiarne. Zároveň sme založili obecný fond, kam môžu prispievať občania a z neho budeme finančne kryť ďalšiu výstavbu kanalizácie. Tieto financie potom budeme obyvateľom refundovať formou zliav zo stočného a iných služieb," doplnil Lačný. ČOV vybudujú v časti Koryteň, podľa starostu ide o historickú udalosť v obci.