V Terchovej nadránom zhorela drevenica, susednú hasiči zachránili

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Pavelek

Po príchode hasičov bola drevenica v treťom štádiu horenia, hrozilo rozšírenie požiaru na susednú drevenicu.

Autor TASR
Terchová 19. októbra (TASR) - Trinásť profesionálnych hasičov z Terchovej, zo Žiliny a zo Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline zasahovalo v nedeľu po tretej hodine nadránom pri požiari drevenice v obci Terchová. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline na sociálnej sieti.

Po príchode hasičov bola drevenica v treťom štádiu horenia, hrozilo rozšírenie požiaru na susednú drevenicu. Hasiči zasahovali štyrmi C prúdmi a jedným vysokotlakovým prúdom.

Ochladzovaním susednej drevenice sa podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru. Postupným rozoberaním konštrukcie drevenice a priľahlého humna hasiči dohášali skryté ohniská. Pri zásahu použili autonómne dýchacie prístroje.

Následkom požiaru vznikla majiteľovi drevenice priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 30.000 eur. Príčinu vzniku požiaru vyšetrujú znalci.
