VIDEO: V Terchovej sa varili halušky, na eurovoľby nezabudli

Terchová 25. mája (TASR) – Medzinárodná súťaž vo varení a jedení bryndzových halušiek prilákala v sobotu do Terchovej 18 tímov zo Slovenska, Česka, Poľska, Srbska, Ruska a Rumunska. Podľa hlavného organizátora Jozefa Miča súťažili v dvoch slovenských a jednom medzinárodnom kole.



"Urobili sme jedno kolo vyslovene len pre zahraničných. Predsa len sú tými haluškami trochu diskriminovaní. Naše družstvá ich počas roka varia a jedia asi trošku viac. Takže, aby to nebolo diskriminačné, urobili sme jedno kolo aj pre nich. Zahraniční súťažiaci sa veľmi radi zapájajú aj do individuálnych disciplín - jedenia syrovej nite na čas, jedenia kila halušiek na čas a pitia litra žinčice na čas," povedal Mičo.



Jedným z účastníkov podujatia v amfiteátri Nad bôrami bol predseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku František Merka. "Ide o výmenu názorov, skúseností a čo je najpodstatnejšie, zachovanie našich slovenských tradícií aj v gastronómii, nielen v kultúre a športe. Je tu nádherne, vynikajúce prostredie a veľa divákov. Slováci v Bihorskej oblasti robia halušky s tvarohom, nie s bryndzou. A robia ich aj s klobáskou. Halušky nechýbajú aspoň dvakrát do týždňa a takisto zemiakové placky," uviedol Merka.







Po súťaži však nezostanú v rodisku Juraja Jánošíka, ale v nedeľu hneď po raňajkách odídu späť do Rumunska, aby stihli hlasovať v eurovoľbách. "Musíme, lebo sme si zorganizovali Slovákov, aby sa zúčastnili. Aj keď Slováci majú v rumunskom parlamente len jedného Slováka. Orientovali sme sa na takých, ktorí nám pomáhajú opraviť slovenské školy a cesty. Takže Slováci idú do tých volieb," zdôraznil predseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku.



Eurovoľby naopak vynechá Jaromír Rozsypálek z Mikulčíc pri Hodoníne v Českej republike, jeden zo štvorčlennej slovensko-moravskej partie chlapov, ktorí prešli na konskom povoze z Lysej pod Makytou do Terchovej viac ako 90 kilometrov. "Vďaka tomu, že už dva dni cestujem s koňmi, tak eurovoľby vynechám. Pretože nemôžeme u vás voliť," vysvetlil.



Jedenie trojkilovej porcie bryndzových halušiek obohatil člen Družiny spod Makyty spontánnym tancom pred hlavným pódiom. "Za mlada som sa venoval folklóru a mám ho veľmi rád. Keď som videl, ako dievčatá nádherne hrajú a my máme pri jedle priestor na ten náš Podlužácky verbuňk, ktorý k tej nádhernej muzike pasoval, tak som urobil radosť divákom aj tým deťom. A aj halušky sa pohli dolu, takže sme to v šťastí dojedli. Myslím si, že v dobrom čase," dodal Rozsypálek.



Voľby do Európskeho parlamentu si ale nenechal ujsť ďalší člen Družiny spod Makyty Jaroslav Drienik, ktorý rovnako vyrazil na cestu z Lysej pod Makytou do Terchovej. "Máme aj voličské preukazy a budeme voliť v Terchovej," doplnil.



V priestoroch obecného úradu v Terchovej majú voliči v sobotu k dispozícii dva okrsky. V jednom z nich evidovali v sobotu popoludní väčší počet domácich voličov, v druhom väčší počet voličov s voličskými preukazmi.