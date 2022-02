V Terchovej si pripomenuli chodenie masiek

Terchová 26. februára (TASR) – Chodenie masiek po Terchovej na konci fašiangov pripomenuli v sobotu členovia Folklórneho súboru (FS) Chotár a Repáňovskej muziky. Od miestneho kostola prešiel ich sprievod pod sochu Juraja Jánošíka.



"Mladí sa tešia, že odprevadia turvoňa, fašianek ukončí ich veselie a bude Popolcová streda. Zastrelia turvoňa, veselia sa, potom plačú a pritom si spievajú a tancujú," priblížila vedúca FS Chotár Veronika Hajasová.



Hlavnou postavou fašiangového sprievodu je podľa riaditeľa Miestneho kultúrneho strediska v Terchovej Rudolfa Patrnčiaka turvoň - býk alebo maska kravy. "To je najdôležitejší člen tejto zamaskovanej skupiny. Hovorilo sa, že kde sa turvoň vyváľa, či po hnoji alebo po dvore a vytočí gazdinku, bude úroda a prosperita," vysvetlil.



Sprievod tvoria aj ďalšie masky. „Strelec, škopiak, mladý zať a mladá nevesta. No a nesmie chýbať muzika. Toto je základ, ktorý tu oddávna chodil a chodieva dodnes. K tomuto základu sa pridávajú do sprievodu aj iné masky. Je to vec fantázie skupiny, ktorá sa rozhodne fašiangy usporadúvať," dodal Patrnčiak.