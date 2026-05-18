NEČAKANÝ NÁLEZ: V Terni našli zbraň i náboje z druhej svetovej vojny
Autor TASR
Prešov 18. mája (TASR) - V obci Terňa v okrese Prešov našli zbraň i pechotné náboje z druhej svetovej vojny. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru Veľký Šariš bola vyslaná k prevereniu oznámenia k nálezu pravdepodobne vojnovej munície v katastrálnom území obce Terňa.
„Na miesto bol vyslaný aj pyrotechnik KR PZ v Prešove, ktorý po obhliadnutí určil, že ide o krátku guľovú zbraň z obdobia druhej svetovej vojny, ktorá je nefunkčná a skorodovaná, ako aj o približne päť kilogramov pechotných nábojov z rovnakého obdobia,“ povedala Ligdayová s tým, že nález prezval krajský pyrotechnik.
