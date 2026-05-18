Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. máj 2026Meniny má Viola
< sekcia Regióny

NEČAKANÝ NÁLEZ: V Terni našli zbraň i náboje z druhej svetovej vojny

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru Veľký Šariš bola vyslaná k prevereniu oznámenia k nálezu pravdepodobne vojnovej munície v katastrálnom území obce Terňa.

Autor TASR
Prešov 18. mája (TASR) - V obci Terňa v okrese Prešov našli zbraň i pechotné náboje z druhej svetovej vojny. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Prešove Jana Ligdayová.

Ako uviedla, hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru Veľký Šariš bola vyslaná k prevereniu oznámenia k nálezu pravdepodobne vojnovej munície v katastrálnom území obce Terňa.

Na miesto bol vyslaný aj pyrotechnik KR PZ v Prešove, ktorý po obhliadnutí určil, že ide o krátku guľovú zbraň z obdobia druhej svetovej vojny, ktorá je nefunkčná a skorodovaná, ako aj o približne päť kilogramov pechotných nábojov z rovnakého obdobia,“ povedala Ligdayová s tým, že nález prezval krajský pyrotechnik.
.

Neprehliadnite

Slováci zdolali Talianov 4:1, v tabuľke majú 6 bodov

ONLINE MS 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prichádzajú búrky. Končí sa obdobie sucha?

J. Drahovský: Chyba sa pri tuneli Karpaty stala už pri jeho vyčlenení