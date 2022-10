V tesných voľbách v Strážskom zvolili za primátora P. Magdoška

Strážske 31. októbra (TASR) – Novým primátorom mesta Strážske v okrese Michalovce sa stane Patrik Magdoško, manažér, ktorý sa v minulosti stal známy ako organizátor farmárskych protestov a občiansky aktivista. Vo voľbách uspel ako nezávislý kandidát so ziskom 20,26 percenta hlasov, k víťazstvu mu tak stačilo len 334 hlasov.



Výsledky volieb v Strážskom, kde kandidovalo až osem kandidátov, z toho siedmi ako nezávislí, boli veľmi tesné. Druhý v poradí skončil Ľubo Roman, ktorý mal podporu 19,96 percenta. Rozdiel medzi ním a Magdoškom bol len päť hlasov. Tretí bol Ondrej Drutár s podporou 19,66 percenta, ktorého od víťaza delilo desať hlasov. Štvrtú Evu Matuchovú kandidujúcu za Smer-SD volilo 17,65 percenta voličov a za Magdoškom zaostala o 43 hlasov. V poradí nasledovali Viera Dzurjašková s 9,22 percenta, Alena Jurečková s 8,98 percenta, Marek Elek s 3,15 percenta a Martin Balog s 1,09 percenta.



Volebná účasť bola na úrovni 47,59 percenta. Doterajší primátor Vladimír Dunajčák sa po celkovo piatich funkčných obdobiach už o post neuchádzal.



V 11-člennom mestskom zastupiteľstve získali mandáty štyria nezávislí kandidáti, tri strana KDH, dva Smer-SD a po jednom Sme rodina a SNS.



Magdoško sa na sociálnej sieti poďakoval voličom za prejavenú dôveru. Za hlavný bod svojho programu označil príchod nových investorov a využitie plánu obnovy, aby do mesta prišlo čo najviac investícií. "To sa budem snažiť napĺňať na sto percent," povedal. Uvedomuje si pritom malé rozdiely vo volebných výsledkoch a ďalších kandidátov pozýva na stretnutie v duchu hesla Spoločne pre mesto. "Spoločne si sadnime a pokiaľ bol takýto tesný rozdiel, tak chcem, aby aj myšlienky, ktoré mali ostatní kandidáti vo svojom programe, boli prezentované a uvedené do praxe, čo sa týka nášho mesta," uviedol.