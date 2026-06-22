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V Thurzovom dome budú prezentovať poznatky o Baníckom povstaní
Banícke povstanie býva tradične vnímané ako významný sociálny konflikt v stredoslovenskej banskej oblasti.
Autor TASR
Banská Bystrica 22. júna (TASR) - V Thurzovom dome Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici sa pri príležitosti 500. výročia Baníckeho povstania uskutoční 24. júna prednáška historika Miroslava Lacka, ktorá prinesie najnovšie poznatky o jednej z najvýznamnejších udalostí sociálnych dejín stredovekého Uhorska. Ponúkne kritický pohľad nielen na samotné udalosti rokov 1525 - 1526, ale i na spôsob, akým bolo povstanie interpretované a využívané v moderných dejinách. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Dana Kurtíková.
Banícke povstanie býva tradične vnímané ako významný sociálny konflikt v stredoslovenskej banskej oblasti. Renomovaný historik Lacko však upozorňuje, že jeho dejiny majú aj „druhý život“. V 50. rokoch 20. storočia sa stalo jedným z pilierov marxistického výkladu slovenských dejín.
„Prednáška sa zameria na širšie súvislosti obdobia okolo roku 1526, keď sa Uhorsko nachádzalo v hlbokej politickej a hospodárskej kríze a smerovalo k osudovej porážke v bitke pri Moháči. Namiesto ideologických interpretácií predstaví aktuálne výsledky výskumu európskych historikov hospodárskych a sociálnych dejín, ktoré odhaľujú komplexné ekonomické príčiny konfliktu. Podľa najnovšieho bádania boli skutočnými hnacími silami nepokojov procesy spojené s ranou globalizáciou, rastom populácie, výkyvmi v peňažnom obehu a zmenami v baníckom podnikaní. Významnú úlohu zohrával aj mocenský zápas uhorských elít o kontrolu nad bohatou stredoslovenskou banskou oblasťou a konflikt s podnikateľskými aktivitami významnej obchodníckej rodiny Fuggerovcov,“ vysvetlil Lacko.
Prednáška tak ponúkne nový pohľad na Banícke povstanie ako udalosť, ktorá nebola len lokálnym konfliktom, ale odrazom hlbokých ekonomických a spoločenských zmien prebiehajúcich v celej Európe na prelome stredoveku a raného novoveku.
Banícke povstanie býva tradične vnímané ako významný sociálny konflikt v stredoslovenskej banskej oblasti. Renomovaný historik Lacko však upozorňuje, že jeho dejiny majú aj „druhý život“. V 50. rokoch 20. storočia sa stalo jedným z pilierov marxistického výkladu slovenských dejín.
„Prednáška sa zameria na širšie súvislosti obdobia okolo roku 1526, keď sa Uhorsko nachádzalo v hlbokej politickej a hospodárskej kríze a smerovalo k osudovej porážke v bitke pri Moháči. Namiesto ideologických interpretácií predstaví aktuálne výsledky výskumu európskych historikov hospodárskych a sociálnych dejín, ktoré odhaľujú komplexné ekonomické príčiny konfliktu. Podľa najnovšieho bádania boli skutočnými hnacími silami nepokojov procesy spojené s ranou globalizáciou, rastom populácie, výkyvmi v peňažnom obehu a zmenami v baníckom podnikaní. Významnú úlohu zohrával aj mocenský zápas uhorských elít o kontrolu nad bohatou stredoslovenskou banskou oblasťou a konflikt s podnikateľskými aktivitami významnej obchodníckej rodiny Fuggerovcov,“ vysvetlil Lacko.
Prednáška tak ponúkne nový pohľad na Banícke povstanie ako udalosť, ktorá nebola len lokálnym konfliktom, ale odrazom hlbokých ekonomických a spoločenských zmien prebiehajúcich v celej Európe na prelome stredoveku a raného novoveku.