V Thurzovom dome otvárajú výstavu k 770. výročiu mesta Banská Bystrica

Banská Bystrica 15. mája (TASR) - Mesto Banská Bystrica si v tomto roku pripomína významné jubileum, 770 rokov od chvíle, keď jej kráľ Belo IV. udelil mestské práva a povýšil ju na slobodné kráľovské mesto. Pri tejto príležitosti vo štvrtok Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici sprístupní v Thurzovom dome zaujímavé a vzácne artefakty či momenty z vývoja administratívneho a politického života mesta. Návštevníci výstavy sa dozvedia viac o mestských privilégiách, ale aj o vývoji verejnej správy až po moderné obdobie. TASR o tom informovala PR manažérka SSM Dana Kurtíková.



„Banská Bystrica je od svojich počiatkov až dodnes jedným z najvýznamnejších slovenských miest. Som preto hrdý na to, že sa nám s kolegami v múzeu podarilo pripraviť zaujímavý darček k jeho významnému jubileu. My sme dnes krajským metodickým múzeom, ale vznikli sme v roku 1889 pôvodne ako mestské múzeum. Teda máme určite čo ukázať aj pri tejto príležitosti,“ konštatoval riaditeľ SSM Marcel Pecník.



Podľa kurátora výstavy Filipa Glocka prezentácia jej nosnej témy je rozdelená do štyroch rovín, do štyroch samostatných miestností.



„V prvej je mesto a jeho minulosť sprítomnená prostredníctvom faximile dobových písomností vrátane listiny z roku 1255. V druhej miestnosti sú prezentované zbierkové predmety viažuce sa k osobnostiam politického života mesta, richtárom. Dva podzemné priestory sa zmenia na lapidárium mesta, ktoré predstavia zachované časti zo starých meštianskych domov alebo mestských brán. Posledná, pietna miestnosť, je venovaná spomienke - pohrebu jedného z najobľúbenejších starostov Júliusa Cesnaka prostredníctvom dobových fotografií,“ priblížil Glocko.



Návštevníci sa dozvedia, ako fungovali mestské rady, kto boli richtári, aké právomoci mali cechy, ako sa riešili spory, či ako sa formovala verejná správa v rôznych obdobiach dejín. Osobitná pozornosť bude venovaná aj symbolom moci a právneho poriadku. V jednej z výstavných miestností sa dokonca pozrú, ako vyzerala kancelária starostu mesta Cesnaka.



Výstava potrvá do 28. septembra a sprevádzať ju budú odborné prednášky, komentované prehliadky a tiež špeciálne programy pre školy.