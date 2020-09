V Thurzovom dome otvorili výstavu k Svetovému dňu cestovného ruchu

Banská Bystrica 27. september (TASR) – Objavovať zaujímavé predmety, ktoré na cestách používal cestovateľ v 19. storočí, môžu počas nedeľňajšieho popoludnia návštevníci Thurzovho domu Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici. Komorná výstava S kompasom v ruke, venovaná Svetovému dňu cestovného ruchu (27. 9.), potrvá do decembra.



"SSM sa rozhodlo predstaviť svojim návštevníkom svetobežníka, ktorý chce okrem nových krajín prezentovať rastliny, minerály, či exotické zvieratá, ktoré sa na danom mieste vyskytujú. K nahliadnutiu sú tak vzácne exponáty, ktoré by si inak nemohli prezrieť na jednom mieste. Medzi vystavenými zbierkovými predmetmi bude môcť návštevník nájsť historický glóbus, lodné kufre, modely lodí, či zbierky tropického hmyzu a zvierat. Môže sa zahrať na cestovateľa, a to prostredníctvom veľkej interaktívnej mapy sveta, kde vyznačí, kam už cestoval, alebo by ešte len chcel vycestovať," priblížila Kristína Hatarová, manažérka SSM.



Podľa kurátora výstavy Filipa Glocka výstavnú miestnosť koncipovali ako pracovňu, kde si cestovateľ 19. storočia plánuje cesty, ale tiež uskladňuje svoje "trofeje".



"Je to jedinečná prezentácia fondov a jeho zástupcov typických aj pre iné kontinenty, ktoré by sa pri iných výstavách nemohli prezentovať," spresnil Glocko.