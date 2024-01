V Thurzovom dome otvorili výstavu prác grafickej súťaže ŠOP

Banská Bystrica 3. januára (TASR) - V priestoroch Thurzovho domu v Banskej Bystrici v stredu pre verejnosť sprístupnili výstavu s názvom Zimná krajina na pohľad(nicu). Výstava, ktorá prezentuje práce študentov zapojené do rovnomennej grafickej súťaže Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR, potrvá do konca februára. TASR o tom informovala PR manažérka Stredoslovenského múzea (SSM) Dana Kurtíková.



"Do tretieho ročníka súťaže prihlásilo svoje práce 109 mladých umelcov z 24 škôl z celého Slovenska. Hlavným cieľom grafickej súťaže je vnímanie zimnej tematiky v prírodnom rozmere, dôraz na prvky jej ochrany, podporenie všímavosti, záujmu a poznania o svoje najbližšie prostredie, prírodných cyklov a voľne žijúcich chránených druhov živočíchov a rastlín so zameraním na zimné obdobie," priblížila manažérka podujatí ŠOP SR Mateja Ištokovičová.



Výstava v priestoroch SSM verejnosti predstavuje práce študentov, ktorí sa do súťaže ŠOP SR zapojili zaslaním grafického návrhu so zimnou tematikou zameranou na prvky ochrany prírody. Víťazným dielom sa stala grafika zobrazujúca hlucháňa v zimnej krajine od Kataríny Hančinovej zo Školy umeleckého priemyslu v Ružomberku, ktorá bola použitá aj ako motív vianočnej pohľadnice ŠOP SR.