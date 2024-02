V Thurzovom dome predvedie svoje umenie vyše 50 výrobcov kraslíc

Banská Bystrica 8. februára (TASR) - Viac ako 50 krasličiarov z celého Slovenska ukáže svoje umenie na súťažnej prehliadke výrobcov kraslíc v Thurzovom dome Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici. Prehliadka bude spojená s výstavou To vajíčko maľovanô, ktorej vernisáž sa uskutoční 15. februára o 16.00 h. TASR o tom vo štvrtok informovala manažérka múzea Dana Kurtíková.



Návštevníci spoznajú majstrovstvo tradičných foriem zdobenia kraslíc, ako batikovanie, voskovanie, odrôtovanie alebo oblepovanie, ale aj umelecké diela zdobené tzv. madeirovaním, leptaním či vyškrabovaním.



"Naša tradičná, úspešná výstava To vajíčko maľovanô otvorila tento rok novú prezentačnú dimenziu spojenú so súťažnou prehliadkou. Aj takýmto spôsobom môžeme aktivity a kultúrne bohatstvo zbierok SSM, ako i zapojených súťažiacich dostávať medzi širšiu verejnosť. Každá spolupráca, ktorá pomôže zachovať a priblížiť zvyky a obyčaje našich predkov ďalším generáciám, je vynikajúca a ideme do nej vždy veľmi radi," zdôraznil riaditeľ SSM Marcel Pecník.



O najkrajšie kraslice budú hlasovať návštevníci a odborná porota. Každý dostane k zakúpenej vstupenke hlasovací lístok, kde uvedie podľa neho najlepšieho výrobcu kraslíc. Verejné hlasovanie návštevníkov bude prebiehať do 24. marca a slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční 5. apríla.



"Na tohtoročnej výstave To vajíčko maľovanô bude svoju umeleckú tvorbu prezentovať vyše 50 krasličiarov a umeleckých remeselníkov z celého Slovenska. Pre návštevníkov je pripravených viac ako 500 rozmanitých kraslíc vrátane tých zo zbierok nášho múzea," uviedla etnologička SSM a kurátorka výstavy Jana Koltonová.



Ako Koltonová priblížila, vajíčka boli už pre staroveké národy prirodzenou súčasťou obradov vítania jari ako významný a mnohoznačný symbol slnka, svetla, obnovujúceho sa života v prírode, zdravia a plodnosti. Na zdobenie kraslíc sa v minulosti používali predovšetkým slepačie vajíčka, v niektorých prípadoch i kačacie, husacie, zriedkavo pštrosie. Zbierali sa už v zime či v pôstnom období, ale farbili sa až v týždni pred Veľkou nocou. Vajíčka museli byť uvarené, mládenci by sa urazili, ak by im dievčence podarovali len prázdne škrupiny.



Veľkonočné vajíčka môžu milovníci slovenských tradícií a remesiel obdivovať v Thurzovom dome do 7. apríla.