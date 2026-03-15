V Thurzovom dome sa začala celoslovenská súťažná prehliadka kraslíc
Do súťaže o najkrajšiu kraslicu sa mohol zapojiť každý, kto sa venuje tradičnému umeniu zdobenia veľkonočných vajíčok.
Autor TASR
Banská Bystrica 15. marca (TASR) - V Thurzovom dome v Banskej Bystrici sa začala celoslovenská súťažná prehliadka kraslíc s názvom To vajíčko maľovanô. Zdobené veľkonočné vajíčka bude hodnotiť odborná porota, hlasovať počas najbližšieho mesiaca však môžu i samotní návštevníci Stredoslovenského múzea (SSM). TASR o tom informovala PR manažérka SSM Dana Kurtíková.
Výstava s názvom To vajíčko maľovanô má v SSM dlhoročnú tradíciu. Tento rok sa múzeum rozhodlo projekt rozdeliť na súťažnú prehliadku a výstavu. „Výstavu s najstaršími kraslicami, ktoré máme v našom zbierkovom fonde, si budú môcť návštevníci prvýkrát pozrieť v Mestskom kultúrnom stredisku na Sliači. Súťažná prehliadka bude sprístupnená tak ako v minulom období v Thurzovom dome. Aj takýmito spôsobmi sa snažíme sprístupniť kraslice a ich spôsoby zdobenia širokej verejnosti, najmä našim budúcim generáciám,“ uviedol riaditeľ SSM Marcel Pecník.
Do súťaže o najkrajšiu kraslicu sa mohol zapojiť každý, kto sa venuje tradičnému umeniu zdobenia veľkonočných vajíčok. Celoslovenská súťažná prehliadka kraslíc potrvá v Thurzovom dome na banskobystrickom námestí do 19. apríla a spojená je aj s hlasovaním verejnosti.
„Hlasovanie návštevníkov bude prebiehať do 12. apríla. Vyhodnotenie súťaže odbornou porotou, ako aj zverejnenie výsledkov verejného hlasovania návštevníkov výstavy a slávnostné odovzdávanie ocenení a cien sa uskutoční 15. apríla v priestoroch Thurzovho domu,“ uviedla etnologička SSM Jana Koltonová.
