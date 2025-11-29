< sekcia Regióny
V Thurzovom dome si pripomenú 500. výročie úmrtia Jakuba Fuggera
Od jeho úmrtia uplynie 30. decembra 2025 500 rokov.
Autor TASR
Banská Bystrica 29. novembra (TASR) - Pri príležitosti 500. výročia úmrtia najvýznamnejšieho bankára, obchodníka a banského magnáta Európy Jakuba Fuggera pripravilo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 3. decembra o 17.00 h prednášku banskobystrického historika Jozefa Ďuriančika. Návštevníkom v Thurzovom dome priblíži jeho život a spojenie s Banskou Bystricou. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Dana Kurtíková.
Hoci bol Fugger vnukom sedliaka, zhromaždil taký veľký majetok, že mohol klásť podmienky aj kráľom, napriek tomu, že nemal urodzený pôvod. Bol členom zámožnej, ale neurodzenej augsburskej rodiny, ktorá obchodovala s textilom.
„Od jeho úmrtia uplynie 30. decembra 2025 500 rokov. Je to muž, ktorý spolu so svojou rodinou od konca 15. storočia a v priebehu prvej polovice 16. storočia vstúpil do európskych hospodárskych dejín takým výrazným spôsobom, že toto obdobie dostalo prívlastok Obdobie Fuggerovcov - das Zeitalter der Fugger,“ priblížil Ďuriančik.
V prednáške sa bude venovať aj prostrediu, v ktorom vyrastali predkovia Fuggera.
„Z remeselníkov - tkáčov sa stali po ich odchode z dediny Graben vzdialenej 30 kilometrov od Augsburgu obchodníci. Vlastné výrobky vyvážali do Benátok. Časom obchodovanie rozšírili o banské podnikanie, ktoré bolo úzko späté práve s Banskou Bystricou. Ich najväčšími obchodnými partnermi sa stali Habsburgovci a pápežská kúria,“ doplnil historik.
