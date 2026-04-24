< sekcia Regióny
V Thurzovom dome bude historik hovoriť o slovanskej mytológii
Autor TASR
Banská Bystrica 24. apríla (TASR) - Slovanská mytológia, súbor príbehov, bohov, démonov a prírodných síl zažíva v posledných rokoch návrat do povedomia verejnosti. Aj o tom bude 29. apríla o 17.00 h v Thurzovom dome v Banskej Bystrici hovoriť historik Stanislav Gubančok v rámci cyklu prednášok Stretnutia s minulosťou, ktoré organizuje Stredoslovenské múzeum (SSM) v spolupráci s Katedrou histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela. TASR o tom v piatok informovala PR manažérka SSM Dana Kurtíková.
Slovanská mytológia má korene v predkresťanských náboženských predstavách Slovanov, ktoré boli úzko späté s prírodou a jej cyklami. Medzi najvýznamnejšie postavy patrí boh hromu Perún, jeho protivník Vesel, spojený s podsvetím, či bohyňa Mokoš, ochrankyňa žien a plodnosti. Tieto archetypy dodnes rezonujú v ľudových tradíciách, folklóre a symbolike.
„Moja prednáška Slovanská mytológia na Slovensku sa zameria na doklady z nášho územia, ktoré vypovedajú o predstavách predkresťanských Slovanov. Čo všetko nám prezrádzajú písomné pramene, miestopis, folklór či legendy. Ide o pestrú zmes magických a poverových predstáv, ako aj reminiscencií starých bohov prepojených s kresťanskou tradíciou,“ priblížil Gubančok.
Ako dodal, v prednáške sa bude tiež venovať dejinám bádania v tejto oblasti a tomu, akým spôsobom k nej prispeli slovenskí historici, etnografovia, archeológovia, slavisti a religionisti.
