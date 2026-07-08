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V Thurzovom dome SSM predstavia históriu ručnej sklárskej výroby
Súčasťou podujatia bude aj pohľad do histórie sklárstva, od jeho starovekých počiatkov až po rozvoj sklárskych hút na území Slovenska.
Autor TASR
Banská Bystrica 8. júla (TASR) - V Thurzovom dome Stredoslovenského múzea (SSM) v Banskej Bystrici sa v stredu o 17.00 h koná beseda v rámci cyklu Dedičstvo alebo živé poklady Slovenska. Témou je ručná sklárska výroba. TASR o tom informovala manažérka múzea Dana Kurtíková.
Ako priblížila, ľudové sklo patrí medzi významné prejavy slovenského remeselného umenia. Predstavuje spojenie praktického využitia, jednoduchosti a estetickej hodnoty. Hoci nedosahovalo kvalitu luxusných sklárskych výrobkov určených pre šľachtu alebo bohaté meštianstvo, bolo prispôsobené každodenným potrebám obyčajných ľudí.
„Beseda priblíži tradíciu ľudového skla ako významnú súčasť nášho remeselného umenia. Návštevníci sa dozvedia viac o jeho charakteristických znakoch, a teda jednoduchosti, funkčnosti a dostupnosti pre vidiecke obyvateľstvo. Typické bolo číre alebo zelenkasté sklo, známe ako zelenka, s drobnými nedokonalosťami, ktoré z každého výrobku robia originál,“ vysvetlila etnografka SSM Jana Koltonová.
Súčasťou podujatia bude aj pohľad do histórie sklárstva, od jeho starovekých počiatkov až po rozvoj sklárskych hút na území Slovenska. Koltonová spolu s vedeckou tajomníčkou múzea Vladimírou Luptákovou predstavia históriu sklárskej výroby, ktorá sa rozvinula najmä v oblastiach Gemera, Malohontu a Novohradu.
„Hosťom bude majster sklárskej výroby Peter Dolinaj, ktorý predstaví svoju tvorbu a priblíži tradičné techniky výroby skla v súčasnosti. Jeho diela sú dôkazom, že sklárske remeslo má na Slovensku stále svoje miesto a dokáže osloviť i dnešného návštevníka,“ doplnila Koltonová.
Účastníci sa oboznámia s rôznymi druhmi sklenených výrobkov, ktoré sprevádzali každodenný život našich predkov, od úžitkových predmetov ako fľaše, karafy či džbány až po dekoratívne predmety.
Ako priblížila, ľudové sklo patrí medzi významné prejavy slovenského remeselného umenia. Predstavuje spojenie praktického využitia, jednoduchosti a estetickej hodnoty. Hoci nedosahovalo kvalitu luxusných sklárskych výrobkov určených pre šľachtu alebo bohaté meštianstvo, bolo prispôsobené každodenným potrebám obyčajných ľudí.
„Beseda priblíži tradíciu ľudového skla ako významnú súčasť nášho remeselného umenia. Návštevníci sa dozvedia viac o jeho charakteristických znakoch, a teda jednoduchosti, funkčnosti a dostupnosti pre vidiecke obyvateľstvo. Typické bolo číre alebo zelenkasté sklo, známe ako zelenka, s drobnými nedokonalosťami, ktoré z každého výrobku robia originál,“ vysvetlila etnografka SSM Jana Koltonová.
Súčasťou podujatia bude aj pohľad do histórie sklárstva, od jeho starovekých počiatkov až po rozvoj sklárskych hút na území Slovenska. Koltonová spolu s vedeckou tajomníčkou múzea Vladimírou Luptákovou predstavia históriu sklárskej výroby, ktorá sa rozvinula najmä v oblastiach Gemera, Malohontu a Novohradu.
„Hosťom bude majster sklárskej výroby Peter Dolinaj, ktorý predstaví svoju tvorbu a priblíži tradičné techniky výroby skla v súčasnosti. Jeho diela sú dôkazom, že sklárske remeslo má na Slovensku stále svoje miesto a dokáže osloviť i dnešného návštevníka,“ doplnila Koltonová.
Účastníci sa oboznámia s rôznymi druhmi sklenených výrobkov, ktoré sprevádzali každodenný život našich predkov, od úžitkových predmetov ako fľaše, karafy či džbány až po dekoratívne predmety.