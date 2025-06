V Thurzovom dome v B. Bystrici budú hovoriť o svetovej archeológii

Banská Bystrica 22. júna (TASR) - Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici pripravuje v rámci cyklu Stretnutia s minulosťou prednášku, na ktorej sa predstaví archeológ Jozef Labuda. V stredu (25. 6.) o 17.00 h bude v Thurzovom dome hovoriť o poznatkoch a zážitkoch z ciest po banských regiónoch Francúzska, Talianska a Bulharska. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Dana Kurtíková.



Jednou z nich bude oblasť, ktorá je vo východnej časti Francúzska na rozhraní troch štátov, a to Francúzska, Nemecka a Švajčiarska. „Ťažili sa tam drahé a farebné kovy, najmä striebro. Zaujímavým v tejto oblasti bolo skúmanie archeologickej lokality. Predmetom výskumu boli obydlia baníkov,“ objasnil Labuda s tým, že po preskúmaných oblastiach Francúzska prišli na rad v roku 2017 územia Talianska. „Prekvapili ma svojou dostupnosťou aj pre turistov,“ podotkol.



V rokoch 2010 až 2020 absolvoval Labuda viacero zahraničných služobných ciest do banských regiónov Európy či Ameriky. „Dozvedieť sa viac o ťažbe kovov z obdobia praveku, stredoveku a novoveku v oblastiach Francúzska alebo Talianska, kde sú v súčasnosti už vybudované náučné chodníky, budú mať o to ľahšie návštevníci múzea na jeho prednáške,“ konštatovala Kurtíková.



Spomenula, že Stretnutia s minulosťou budú mať cez letné školské prázdniny prestávku. Návštevníci môžu prísť opäť 24. septembra v štandardnom čase o 17.00 h na prednášku Alexandry Bitušíkovej. Zameria sa na pohostinské zariadenia a zábavné podniky v medzivojnovej Banskej Bystrici.