< sekcia Regióny
V Tihányiovskom kaštieli cestovateľ priblíži ostrov večnej jari
Madeira je najväčší ostrov z rovnomenného súostrovia.
Autor TASR
Banská Bystrica 18. februára (TASR) - V rámci Svetového dňa sprievodcov cestovného ruchu pripravilo Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici stretnutie s banskobystrickým cestovateľom a fotografom Gabrielom Antalom. V Tihányiovskom kaštieli SSM 24. februára o 17.00 h porozpráva o ostrove večnej jari Madeire. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Dana Kurtíková.
„Spoločne s návštevníkmi si na prednáške priblížime stovky kilometrov dlhé levády, najvyššie vrcholy, dramatické útesy s dych berúcimi výhľadmi, zelené hory s banánovými plantážami, divoký oceán a mestá s parádnymi kúpeľmi, ale i miestnu kultúru a gastronómiu. Povieme si tiež o jej dramatickej histórii, ale aj o najznámejšom futbalistovi, ktorý sa tam narodil, Cristianovi Ronaldovi,“ uviedol Antal.
Madeira je najväčší ostrov z rovnomenného súostrovia. Administratívne patrí k Portugalsku. Pre svoju príjemnú klímu bola od druhej polovice 19. storočia vyhľadávanou turistickou destináciou. Hlavným mestom súostrovia je Funchal. Má približne 105.000 obyvateľov a svojou atmosférou a historickými pamiatkami pripomína starobylé európske mestá. Funchal je známy krásnymi záhradami, trhmi s exotickým ovocím a vynikajúcim vínom, ktoré je exportované do celého sveta.
„Madeira má bohatú históriu, ktorá sa tiahne od čias portugalskej kolonizácie až po súčasnosť. Jednou z najfascinujúcejších historických postáv spojených s Madeirou je Karol I., posledný rakúsko-uhorský cisár a kráľ. Po rozpade monarchie a vzniku Česko-Slovenska bol Karol I. vyhnaný na Madeiru, kde strávil posledné roky svojho života a kde je pochovaný. Z pohľadu Slovákov môžeme povedať, že to bol náš posledný monarcha. Dúfam, že Madeiru, kvitnúcu perlu Atlantického oceánu, si návštevníci zamilujú rovnako ako ja,“ dodal Antal, ktorý je organizátorom cestovateľských festivalov a expedícií do najkrajších kútov sveta.
„Spoločne s návštevníkmi si na prednáške priblížime stovky kilometrov dlhé levády, najvyššie vrcholy, dramatické útesy s dych berúcimi výhľadmi, zelené hory s banánovými plantážami, divoký oceán a mestá s parádnymi kúpeľmi, ale i miestnu kultúru a gastronómiu. Povieme si tiež o jej dramatickej histórii, ale aj o najznámejšom futbalistovi, ktorý sa tam narodil, Cristianovi Ronaldovi,“ uviedol Antal.
Madeira je najväčší ostrov z rovnomenného súostrovia. Administratívne patrí k Portugalsku. Pre svoju príjemnú klímu bola od druhej polovice 19. storočia vyhľadávanou turistickou destináciou. Hlavným mestom súostrovia je Funchal. Má približne 105.000 obyvateľov a svojou atmosférou a historickými pamiatkami pripomína starobylé európske mestá. Funchal je známy krásnymi záhradami, trhmi s exotickým ovocím a vynikajúcim vínom, ktoré je exportované do celého sveta.
„Madeira má bohatú históriu, ktorá sa tiahne od čias portugalskej kolonizácie až po súčasnosť. Jednou z najfascinujúcejších historických postáv spojených s Madeirou je Karol I., posledný rakúsko-uhorský cisár a kráľ. Po rozpade monarchie a vzniku Česko-Slovenska bol Karol I. vyhnaný na Madeiru, kde strávil posledné roky svojho života a kde je pochovaný. Z pohľadu Slovákov môžeme povedať, že to bol náš posledný monarcha. Dúfam, že Madeiru, kvitnúcu perlu Atlantického oceánu, si návštevníci zamilujú rovnako ako ja,“ dodal Antal, ktorý je organizátorom cestovateľských festivalov a expedícií do najkrajších kútov sveta.