V Tihányiovskom kaštieli predstavia národné psie plemeno čuvača

Banská Bystrica 2. júna (TASR) - V tomto roku uplynie 60. výročie oficiálneho uznania slovenského národného plemena slovenský čuvač medzinárodnou kynologickou federáciou FCI. Pri tejto príležitosti pripravilo Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici zoologicko-etnografickú výstavu Čuvač - Živé dedičstvo predkov, venovanú nášmu najznámejšiemu psiemu plemenu, jeho histórii i bohatým salašníckym tradíciám. Výstavu sprístupnia v Tihányiovskom kaštieli 5. júna a potrvá, vrátane viacerých sprievodných aktivít, do 12. októbra. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Dana Kurtíková.



„Výstava predstaví najznámejšie slovenské národné psie plemeno, jeho telesný štandard, povahu a pracovné schopnosti, ako aj najdôležitejšie historické momenty jeho záchrany, vzkriesenia a neľahkej cesty k jeho medzinárodnému uznaniu kynologickou verejnosťou. Návštevníci sa tiež dozvedia, ako rozoznať čuvača od ostatných podobných plemien i to, ako postupovať pri jeho zodpovednej výchove,“ priblížila kurátorka Lenka Hrašková.



Podľa nej v prostredí horských salašov existovala silná potreba ich chovu ako ochrancov stád pred veľkými šelmami a pomocníkov pri manipulácii s ovcami v náročnom horskom teréne. Svorku verných čuvačov vlastnil už aj uhorský kráľ Matej Korvín.



Rozvojom horského turizmu a kúpeľníctva v 20. storočí enormne vzrástol záujem zahraničných hostí o atraktívne snehobiele šteniatka z našich hôr a čuvače sa začali vo veľkom vyvážať do Nemecka, Maďarska i Poľska. Ich stavy poklesli až na kritickú úroveň vyhynutia.



Vďaka profesorovi Vysokej školy veterinárneho lekárstva v Brne Antonína Hrůzu prišla záchrana tohto druhu v poslednej chvíli. Na liptovských salašoch našiel dve vhodné šteniatka zodpovedajúce plemenu a v roku 1929 ich zapísal do plemennej knihy. Jerry a Kora sa stali zakladateľmi štandardizovaného plemenného chovu čuvačov v bývalom Československu.



„Iné krajiny majú svojich psov v mimoriadnej úcte, dokonca im budujú obrovské sochy a pamätníky národnej vďačnosti a identity. U nás panuje mylná predstava, že čuvač je od prírody agresívny a nezvládnuteľný pes, ktorý patrí na reťaz. Dúfam, že naša výstava prispeje k lepšiemu poznaniu tohto nádherného a povahovo skvelého psa zo slovenských hôr a pomôže návštevníkom lepšie oceniť jeho skutočný charakter a potenciál,“ dodala Hrašková.