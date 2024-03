V Tihányiovskom kaštieli predstavia zoologickú výstavu Mláďatá

Banská Bystrica 25. marca (TASR) - V Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici bude od štvrtka (28. 3.) pre verejnosť prístupná zoologická výstava Mláďatá. Návštevníkom na príklade niekoľkých živočíchov predstaví rôzne typy rodičovských stratégií využívaných pri starostlivosti o potomstvo. TASR o tom informovala PR manažérka Stredoslovenského múzea (SSM) Dana Kurtíková.



"Rodičovské stratégie živočíchov sú veľmi rôznorodé. Veľké rozdiely panujú aj v intenzite či celkovej dĺžke ich rodičovskej starostlivosti o novú generáciu. Niektoré živočíchy ako bociany alebo netopiere sa o svoje potomstvo starajú obzvlášť zodpovedne. Na druhej strane u iných druhov najmä hmyzu pozorujeme iba minimálnu alebo nulovú rodičovskú investíciu do vlastných génov," uviedla kurátorka výstavy Lenka Hrašková.



Výstava Mláďatá v Tihányiovskom kaštieli má verejnosti priblížiť potrebu zachovať svoje gény, ktorá je v živočíšnej ríši hlboko zakorenená. Návštevníci budú môcť obdivovať aj predmety zo zbierkových fondov múzea, a to najmä preparáty živočíchov, vtáčích hniezd a vajec, viaceré predmety budú verejnosti prezentované po prvý raz. Na detských návštevníkov budú čakať aj tematické interaktívne hry.



"Malí zvedavci sa dozvedia aj to, ako sa žubrienka deň za dňom premieňa na dospelú žabku. Prečo z malej srnky nikdy nevyrastie jeleň? Čo sa deje vnútri motýlej kukly, aby sa tučná húsenica premenila na krásneho motýľa?" priblížila Kurtíková.



Zoologickú výstavu Mláďatá pripravilo SSM v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Výstava bude pre verejnosť prístupná do 6. júna.