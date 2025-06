V Tihányiovskom kaštieli si pripomenú svätojánske zvyky zo salašov

Banská Bystrica 18. júna (TASR) - Jánske dni sú oslavou letného slnovratu a v salašníckej tradícii mali osobité miesto. Svätojánske zvyky zo salašov si návštevníci môžu pripomenúť 24. júna v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici na podujatí Jánske dni na salaši od 9.00 do 16.00 h, ktoré pripravilo Stredoslovenské múzeum. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Dana Kurtíková.



Ide o sprievodné podujatie aktuálnej výstavy Čuvač-Živé dedičstvo predkov, ktorá približuje svet salašov, pastierskych tradícií a najmä význam plemena slovenský čuvač.



„V salašníckej tradícii mali Jánske dni osobité miesto. Pastieri a valasi tento čas vnímali ako vrchol pasúcej sa sezóny, keď príroda vrcholila vo svojej sile. Na Jána bol pre valachov slávnostný deň, jediný počas celej pastevnej sezóny, keď si oddýchli od najťažšej roboty, dobre sa najedli a zabavili pri veselej muzike. Cieľom podujatia je nielen si pripomenúť význam tradícií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou letného slnovratu, ale aj priblížiť verejnosti čoraz vzácnejšie aspekty salašníckeho spôsobu života a význam slovenského čuvača ako národného plemena,“ uviedla kurátorka výstavy, ktorá je prístupná do 12. októbra, Lenka Hrašková.



Program v Tihányiovskom kaštieli určený pre školy i širokú verejnosť oživí krásu zvyklostí, remesiel a folklóru. Na podujatí si budú môcť návštevníci zakúpiť i rozličné druhy ovčieho syra, bryndzu a žinčicu.



„Súčasťou nášho programu bude aj stretnutie so živými čuvačmi. Návštevníci sa môžu tešiť na vystúpenie folklórnych hudobníkov Fiľovcov, ktorí vytvoria tú pravú svätojánsku atmosféru. Nebudú chýbať ani ukážky tradičných hudobných nástrojov a záujemcovia si budú môcť vyskúšať výrobu píšťaliek,“ doplnila Kurtíková.