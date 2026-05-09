V Tihányiovskom kaštieli v sobotu priblížia luminiscenciu minerálov
Autor TASR
Banská Bystrica 9. mája (TASR) - Pri príležitosti Európskeho dňa minerálov pripravilo Stredoslovenské múzeum (SSM) v Banskej Bystrici v sobotu o 14.00 h v Tihányiovskom kaštieli prednášku Martina Patúša s názvom Farebný zázrak luminiscenčných minerálov, ktorá je spojená s prezentáciou osobnej zbierky. TASR o tom informovala PR manažérka SSM Dana Kurtíková.
Luminiscencia minerálov je vyžarovanie rôznych farieb svetla najmä pod UV žiarením ako jedna zo zvláštnych vlastností niektorých minerálov.
„Niektoré fluoreskujú alebo fosforeskujú pod UV lampou. Aj keď je luminiscencia pre niektoré minerály charakteristická vlastnosť, vždy treba mať na pamäti, že existujú rôzne vlnové dĺžky UV svetla a minerály môžu rôzne reagovať. Taktiež sa môže stať, že luminiscencia je charakteristická pre minerál z určitej lokality. Vzorka rovnakého minerálu, ale z inej lokality nemusí mať luminiscenciu. To súvisí s prímesami alebo štruktúrou minerálov,“ priblížil ich zberateľ Patúš.
Jeho rozprávanie o luminiscencii minerálov bude spojené s ukážkami takýchto minerálov najmä z Banskej Bystrice. Doplní ho tiež o rôzne zaujímavosti a historky z praxe, ktoré zažil pri ich zbere.
„Pri príležitosti Európskeho dňa minerálov, ktorý sa každoročne pripomína 12. mája, chceme návštevníkom ukázať, že minerály nie sú len statické exponáty, ale skrývajú množstvo prekvapení. Luminiscencia patrí medzi najpútavejšie javy, ktoré dokážu zaujať deti i dospelých,“ dodala Kurtíková.
