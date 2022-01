V Tihányiovskom kaštieli vystavujú odliatok stôp dinosaura z Tatier

Banská Bystrica 15. januára (TASR) – Odliatok stôp dinosaura z Tichej doliny, lebku jaskynného medveďa či ukážky zlata z Kriváňa môžu obdivovať návštevníci v priestoroch Tihányiovského kaštieľa v Banskej Bystrici v rámci novej výstavy venovanej geológii Tatier. TASR o tom informovala PR manažérka Stredoslovenského múzea (SSM) Kristína Hatarová.



Výstava s názvom TRITRI – Tatry očami geológov má za cieľ poukázať na geologickú históriu a rôznorodosť reliéfu Tatier, ale i súčasné ohrozenie týchto najmenších veľhôr sveta. V priestoroch Tihányiovského kaštieľa potrvá do 13. marca.



"Návštevníci výstavy sa dozvedia, aká je geologická stavba Tatier. Budú môcť zistiť, ako prebiehal ich vývoj od prvohôr až do súčasnosti. To všetko vďaka zaujímavým kresbám či fotografiám našich špičkových slovenských geológov, ktorí sa aj takýmto spôsobom snažia dešifrovať, ako sa rôzne obdobia podpísali pod aktuálny vzhľad našich veľhôr," priblížil riaditeľ SSM Marcel Pecník.



Popri fotografických materiáloch výstava obsahuje i veľké množstvo zbierkových predmetov, ktoré SSM zapožičalo Slovenské národné múzeum v Bratislave a Katedra geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zo zbierkového fondu SSM budú môcť návštevníci obdivovať napríklad zub mamuta či kreslený model dinosaura Eubrontes tatricus v životnej veľkosti.



"Výstava nám poskytne pomyselnú prechádzku v čase dlhom stoviek miliónov rokov. Zavedie nás do obdobia, keď horniny dnešných vysokohorských štítov Tatier sa nachádzali v roztavenej podobe v niekoľkokilometrovej hĺbke, neskôr ležali na dne druhohorného mora obývaného morskými plazmi a nakoniec boli vyzdvihnuté do impozantných výšok, kde ich zvierali ľadovce," doplnil kurátor výstavy Csaba Tóth.