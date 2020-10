V Tisovci doteraz otestovali viac ako 1600 ľudí, šesť bolo pozitívnych

Tisovec 31. októbra (TASR) – Viac ako 1600 ľudí otestovali doposiaľ v meste Tisovec v Rimavskosobotskom okrese, z nich bolo šesť pozitívnych. TASR o tom informoval prednosta Okresného úradu Tibor Tokár.



„Spolu sme doteraz otestovali 1310 ľudí, v tomto údaji však nie je zahrnuté jedno odberné miesto. To malo v čase o 15.45 h dokopy 282 testovaných, takže teraz by už mala byť tristovka určite prekonaná a spolu je to teda viac ako 1600 ľudí,“ konkretizoval Tokár.



Ako pokračovala primátorka Irena Milecová, v piatok (30. 10.) večer ešte predstavitelia samosprávy telefonovali zdravotníkom, aby mohli vytvoriť odberné tímy. „Sú v nich detská lekárka, obvodná lekárka, sestričky aj ostatný zdravotnícky personál. Máme i jednu študentku medicíny,“ konkretizovala primátorka.



V zhruba štvortisícovom Tisovci bolo na víkendové testovanie zriadených päť odberných miest. V nedeľu (1. 11.) však bude odberné miesto v mestskej časti Rimavská Píla zatvorené a namiesto neho bude otvorené iné miesto vo vestibule kinosály mestského kultúrneho strediska.