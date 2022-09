V Tisovci sú štyria kandidáti na primátora, v Hnúšti kandidujú traja

Tisovec/Hnúšťa 8. septembra (TASR) – V mestách Tisovec a Hnúšťa v okrese Rimavská Sobota prevažujú v boji o primátorské kreslá v tohtoročných komunálnych voľbách nezávislí kandidáti. V Hnúšti sa na primátora rozhodli kandidovať traja uchádzači, v Tisovci odovzdali kandidátne listiny štyria.



Ako vyplýva zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov na primátora mesta Hnúšťa, ktorý samospráva zverejnila na svojej webovej stránke, ako nezávislí pôjdu do volieb súčasný primátor Roman Lebeda a vedúci oddelenia kvality Peter Fačka. Za stranu SNS bude kandidovať Martin Pliešovský, ktorý pôsobí ako stredoškolský vychovávateľ.



Do Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Hnúšti kandiduje celkom 35 uchádzačov. V jedinom volebnom obvode si budú obyvatelia mesta voliť 11 mestských poslancov.



V Tisovci podali kandidátne listiny na primátora v stanovenom termíne štyria kandidáti. Pavel Karas, Matej Binder a Hana Homoľová budú kandidovať ako nezávislí, náčelník mestskej polície Ján Vengrín pôjde do volieb za hnutie Sme rodina. Ako pre TASR dodala zapisovateľka mestskej volebnej komisie Denisa Mániová, oficiálny zoznam zaregistrovaných kandidátov bude zverejnený po preskúmaní kandidátnych listín.



Kandidatúru na post poslanca mesta odovzdalo v Tisovci celkom 34 kandidátov. MsZ bude mať v budúcom volebnom období 11 členov.