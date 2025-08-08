< sekcia Regióny
V Tisovci začali s revitalizáciou, obnovia i nefunkčný amfiteáter
Práce v lokalite Šťavica sa začali približne pred dvoma týždňami.
Autor TASR
Tisovec 8. augusta (TASR) - V meste Tisovec v okrese Rimavská Sobota sa v uplynulých dňoch začali práce na revitalizácii areálu pri prameni Šťavica. V rámci projektu za vyše 440.000 eur obnovia i desaťročia nevyužívaný amfiteáter. Pre TASR to uviedol primátor mesta Ján Vengrín.
Práce v lokalite Šťavica sa začali približne pred dvoma týždňami. Projekt počíta s revitalizáciou areálu, medzi najväčšie prínosy patrí podľa samosprávy obnova dlhodobo nevyužívaného amfiteátru.
„Amfiteáter nebol používaný už viac ako 30 rokov, preto bolo potrebné urobiť jeho kompletnú rekonštrukciu. V rámci projektu sa bude rekonštruovať celé javisko a polovičná časť hľadiska,“ priblížil Vengrín s tým, že zrekonštruovaný amfiteáter by mesto chcelo v budúcnosti využiť na organizáciu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, akcií pre deti či Dní mesta Tisovec.
Samospráva v rámci projektu počíta aj s obnovou chodníkov, kamerovým systémom či verejným osvetlením. Pribudnú tiež nové toalety či sklad. „Vybudované bude aj jazierko ako vodozádržné opatrenie. Pre deti vznikne 3D bludisko, podobné, ako je v súčasnej dobe v Muráni,“ dodal primátor.
Na realizáciu projektu mesto získalo dotáciu z plánu obnovy, náklady na revitalizáciu areálu predstavujú približne 440.000 eur s DPH. Práce majú byť dokončené do marca 2026, v areáli budú pre stavebné práce platiť aj dočasné obmedzenia.
Lokalita minerálneho prameňa Šťavica sa nachádza na okraji Tisovca v smere na obec Muráň, najstaršie zmienky o prameni pochádzajú z prelomu 18. a 19. storočia. Tisovčania miesto využívali od začiatku 20. storočia na stretávanie sa či organizáciu majálesov a iných podujatí. Dominantou areálu bola pôvodná drevená tančiareň slúžiaca na ľudové zábavy, ktorá však v roku 1998 vyhorela. Novú tančiareň sa mestu podarilo vďaka dotácii vybudovať v roku 2021.
Práce v lokalite Šťavica sa začali približne pred dvoma týždňami. Projekt počíta s revitalizáciou areálu, medzi najväčšie prínosy patrí podľa samosprávy obnova dlhodobo nevyužívaného amfiteátru.
„Amfiteáter nebol používaný už viac ako 30 rokov, preto bolo potrebné urobiť jeho kompletnú rekonštrukciu. V rámci projektu sa bude rekonštruovať celé javisko a polovičná časť hľadiska,“ priblížil Vengrín s tým, že zrekonštruovaný amfiteáter by mesto chcelo v budúcnosti využiť na organizáciu rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, akcií pre deti či Dní mesta Tisovec.
Samospráva v rámci projektu počíta aj s obnovou chodníkov, kamerovým systémom či verejným osvetlením. Pribudnú tiež nové toalety či sklad. „Vybudované bude aj jazierko ako vodozádržné opatrenie. Pre deti vznikne 3D bludisko, podobné, ako je v súčasnej dobe v Muráni,“ dodal primátor.
Na realizáciu projektu mesto získalo dotáciu z plánu obnovy, náklady na revitalizáciu areálu predstavujú približne 440.000 eur s DPH. Práce majú byť dokončené do marca 2026, v areáli budú pre stavebné práce platiť aj dočasné obmedzenia.
Lokalita minerálneho prameňa Šťavica sa nachádza na okraji Tisovca v smere na obec Muráň, najstaršie zmienky o prameni pochádzajú z prelomu 18. a 19. storočia. Tisovčania miesto využívali od začiatku 20. storočia na stretávanie sa či organizáciu majálesov a iných podujatí. Dominantou areálu bola pôvodná drevená tančiareň slúžiaca na ľudové zábavy, ktorá však v roku 1998 vyhorela. Novú tančiareň sa mestu podarilo vďaka dotácii vybudovať v roku 2021.