V Tokajíku si pripomenuli 75. výročie od tragickej udalosti

Tokajík 22. novembra (TASR) – V obci Tokajík v Stropkovskom okrese si v piatok pripomenuli 75. výročie Tokajíckej tragédie a vypálenia obce. Spomienkové stretnutie sa konalo pri miestnom pamätníku s názvom Návrat do vypálenej obce, kde sú pochované obete fašistického vyčíňania. Zúčastnili sa ho zástupcovia štátnej správy, armády, samospráv, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB), miestni, ako aj obyvatelia okolitých obcí.



V nedeľu 19. novembra 1944 obec Tokajík obkľúčilo približne 200 nemeckých vojakov. Podľa starostky obce Jany Medvecovej pri miestnom chráme zhromaždili chlapov s tým, že idú kopať zákopy. Asi kilometer za dedinou ich postavili do trojstupu a prečítali rozkaz, ktorý znel: Za pomoc a podporu partizánov budete na mieste zastrelení. Dvaja z nich Andrej Stropkovský a Michal Medvedz prežili. Po obetiach zostalo 16 vdov a 67 sirôt.



"V súčasnosti žijú už len traja, ktorých otcovia masaker neprežili. Mária Medvecová mala šesť rokov, Ján Medvec desať rokov a Alžbeta Dančišáková jeden rok. Utrpenie a žiť s tým ďalej nebolo jednoduché. Pre väčšinu mladých ľudí to, žiaľ, nie je príťažlivá téma na rozdiel od množstva nezmyslov a dezinformácií na sociálnych sieťach, ktorým sa nedá zabrániť. Dúfam, že o hrôzach vojny budeme počúvať už len zo živých spomienok našich predkov, v múzeu a počas spomienkových stretnutí," povedala vo svojom príhovore starostka obce Tokajík Jana Medvecová. Je rada, že na spomienkových stretnutiach je každý rok viac ľudí.







Počas spomienkového stretnutia udelili starostke bronzovú pamätnú medailu ministra obrany SR. Štátny tajomník rezortu Marián Saloň sa jej poďakoval, ako aj obyvateľom za prípravu stretnutia. "Aj takýmto spôsobom je veľmi dôležité pripomínať tieto udalosti aj nám, generáciám, ktoré sme nezažili vojnu, deťom v škole, aby sme si nemysleli, že všetko, čo teraz prežívame v mieri, je samozrejmosť," uviedol Saloň.



Udalosti spred 75 rokov pripomína i múzeum Tokajíckej tragédie. Ročne ho navštívi takmer 2000 ľudí. Obec na jeho rekonštrukciu počas tohtoročného výjazdového rokovania vlády SR v Stropkove získala dotáciu vo výške 80.000 eur. Podľa Medvecovej ich chcú využiť na rekonštrukciu vnútorných priestorov a rozšírenie a modernizáciu expozície. Záujem o návštevu múzea rastie podľa jej slov najmä zo strany škôl.