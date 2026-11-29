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V Tomášikove sa začala prvá etapa obnovy kaštieľa
Obec kúpila kaštieľ v roku 2020 od Ministerstva vnútra SR. Znalecký posudok bol v tom čase vypracovaný na jeden milión eur.
Autor TASR
Tomášikovo 29. novembra (TASR) - Obec Tomášikovo v okrese Galanta podpísala zmluvu so spoločnosťou BUANT, zhotoviteľom prvej etapy obnovy tamojšieho kaštieľa. Celková cena za predmet zákazky je takmer 954.000 eur s DPH. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv. Ako TASR uviedol Obecný úrad Tomášikovo, stavebné práce sa začali 12. novembra.
Obec kúpila kaštieľ v roku 2020 od Ministerstva vnútra SR. Znalecký posudok bol v tom čase vypracovaný na jeden milión eur. Keďže sa obec zaviazala, že kaštieľ bude slúžiť verejnoprospešným aktivitám, mohla ho odkúpiť za 100.000 eur.
Obec v minulosti zreštaurovala štyri miestnosti, kde sa nachádza stála výstava o histórii kaštieľa. Neskôr sa jej podarilo získať v rámci európskeho programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Maďarsko grant v hodnote viac ako jeden milión eur na prvú etapu obnovy kaštieľa. Finančná spoluúčasť obce na projekte predstavuje takmer 112.000 eur.
Podpora umožní kompletnú obnovu strechy kaštieľa, ktorá je v súčasnosti vo veľmi zlom stave. Obnova prebieha v súlade s pamiatkovými princípmi a zahŕňa aj reštaurátorské práce v najdôležitejších vnútorných priestoroch - v reprezentačnej sále a jedálni, kde boli objavené dekoratívne maľby.
Zrekonštruovaná sála a jedáleň by sa okrem múzejných funkcií mali stať vhodným priestorom na svadby, koncerty, konferencie, slávnostné podujatia obce či neziskových organizácií. Do verejného obstarávania sa zapojili dvaja uchádzači, jedného vylúčili, pretože v určenej lehote nepredložil doklady nahradené jednotným európskym dokumentom.
Kaštieľ a priľahlý 22-hektárový park sú chránené ako kultúrna pamiatka a prírodná rezervácia. Kaštieľ dal v roku 1760 postaviť dvorný kancelár Márie Terézie František Esterházy ako šesťkrídlový objekt s uzavretým nádvorím a prislúchajúcim parkom. Istý čas kaštieľ slúžil ako sirotinec, polepšovňa, väzenie i ako internátna škola.
Obec kúpila kaštieľ v roku 2020 od Ministerstva vnútra SR. Znalecký posudok bol v tom čase vypracovaný na jeden milión eur. Keďže sa obec zaviazala, že kaštieľ bude slúžiť verejnoprospešným aktivitám, mohla ho odkúpiť za 100.000 eur.
Obec v minulosti zreštaurovala štyri miestnosti, kde sa nachádza stála výstava o histórii kaštieľa. Neskôr sa jej podarilo získať v rámci európskeho programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Maďarsko grant v hodnote viac ako jeden milión eur na prvú etapu obnovy kaštieľa. Finančná spoluúčasť obce na projekte predstavuje takmer 112.000 eur.
Podpora umožní kompletnú obnovu strechy kaštieľa, ktorá je v súčasnosti vo veľmi zlom stave. Obnova prebieha v súlade s pamiatkovými princípmi a zahŕňa aj reštaurátorské práce v najdôležitejších vnútorných priestoroch - v reprezentačnej sále a jedálni, kde boli objavené dekoratívne maľby.
Zrekonštruovaná sála a jedáleň by sa okrem múzejných funkcií mali stať vhodným priestorom na svadby, koncerty, konferencie, slávnostné podujatia obce či neziskových organizácií. Do verejného obstarávania sa zapojili dvaja uchádzači, jedného vylúčili, pretože v určenej lehote nepredložil doklady nahradené jednotným európskym dokumentom.
Kaštieľ a priľahlý 22-hektárový park sú chránené ako kultúrna pamiatka a prírodná rezervácia. Kaštieľ dal v roku 1760 postaviť dvorný kancelár Márie Terézie František Esterházy ako šesťkrídlový objekt s uzavretým nádvorím a prislúchajúcim parkom. Istý čas kaštieľ slúžil ako sirotinec, polepšovňa, väzenie i ako internátna škola.