V tomto roku evidujú jeden prípad mumpsu v Bratislavskom kraji
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - V Bratislavskom kraji bol tento rok do 17. apríla nahlásený jeden prípad akútneho infekčného ochorenia mumps. Prípady osýpok ani ružienky Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava zatiaľ neeviduje. Informoval o tom na sociálnej sieti. Apeloval na dôležitosť MMR vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke.
V minulom roku boli úradu v Bratislavskom kraji hlásené tri prípady mumpsu. Evidoval aj tri prípady vysoko nákazlivého ochorenia osýpky. Prevažne ľahké ochorenie ružienka úrad neevidoval ani nezaznamenal podozrenie z tohto ochorenia.
Spomenul aj štatistiku zaočkovanosti v Bratislavskom kraji. „Podľa výsledkov z kontroly očkovania dosiahla celokrajská zaočkovanosť detskej populácie v ročníku narodenia 2023 hodnotu 94 percent a v ročníku narodenia 2022 zaočkovanosť predstavovala hodnotu 94,1 percenta. V rámci preočkovania v piatom roku narodenia (ročník 2013) bola zistená 81-percentá zaočkovanosť a v ročníku narodenia 2012 bola zaočkovanosť 91,1 percenta,“ priblížil úrad.
Prvá dávka MMR vakcíny proti osýpkam, mumpsu a ružienke sa v súčasnosti podáva najskôr v prvý deň 15. mesiaca života a najneskôr v 18. mesiaci života dieťaťa. Očkovanie druhou dávkou očkovacej látky sa vykonáva v piatom roku života. Vakcína je kľúčová pre udržanie kolektívnej imunity, ktorá chráni nielen zaočkované dieťa, ale aj jeho okolie.
