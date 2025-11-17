< sekcia Regióny
V Topoľčanoch HORÍ bytový dom, evidujú viacero zranených
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Topoľčany 17. novembra (TASR) - V Topoľčanoch v Nitrianskom kraji horí bytový dom. Na mieste je viacero zranených. Aktuálne tam zasahujú štyri ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Na sociálnej sieti o tom informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR.
