V Topoľčanoch HORÍ bytový dom, evidujú viacero zranených

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Topoľčany 17. novembra (TASR) - V Topoľčanoch v Nitrianskom kraji horí bytový dom. Na mieste je viacero zranených. Aktuálne tam zasahujú štyri ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Na sociálnej sieti o tom informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR.



UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.


