V Topoľčanoch možno požiadať o zdroje z participatívneho rozpočtu

Topoľčany 7. júna (TASR) - Obyvatelia Topoľčian, ktorí chcú skrášliť svoje okolie, môžu na svoje aktivity získať financie z participatívneho rozpočtu mesta. Radnica už vyhlásila výzvu na podávanie projektov.



Ako informovala, prihlásenie bude možné prostredníctvom elektronického formulára. „Zapojiť sa môže každý, kto má nápad, ako skrášliť verejné priestranstvo, chce upevniť susedské vzťahy, zorganizovať podujatie, zriadiť nové športovisko či miesto, ktoré s komunitou či so susedmi využíva. Prostriedky na svoje zámery môže verejnosť získať práve z participatívneho rozpočtu mesta na rok 2025,“ uviedla radnica.



Projekty je možné podávať do 18. júla. „Participatívny rozpočet je jedným z nástrojov na zapojenie občanov do verejného života. Mesto Topoľčany ho využíva od roku 2020. Prostredníctvom neho môžu obyvatelia mesta rozhodnúť o využití časti verejných finančných prostriedkov,“ doplnil mestský úrad.