V Topoľčanoch môžu hlasovať o projektoch z participatívneho rozpočtu

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Autor TASR
Topoľčany 16. októbra (TASR) - Obyvatelia Topoľčian môžu do 17. októbra podporiť projekty, ktoré sa uchádzajú o financie z participatívneho rozpočtu mesta. Ako informovala radnica, hlasovaním si môžu vybrať zo štyroch zámerov.

Prvým je revitalizácia vnútrobloku na Gagarinovej ulici. Projekt počíta so spevnením povrchu a vyčistením betónových skruží. Okrem toho sa tu osadia detské hracie prvky a mobiliár. Autori druhého projektu chcú z participatívneho rozpočtu financovať osadenie solárnej lampy s kamerou v Parku športovcov. „Bude slúžiť na predchádzanie vandalizmu a zvýšenie bezpečnosti v lokalite,“ uviedol mestský úrad.

Ďalším zámerom je obnova futbalového ihriska na Ulici Dušana Jurkoviča na sídlisku Juh. Podľa autorov projektu je ihrisko využívané deťmi a potrebuje obnovu. Zámer počíta s úpravou povrchu, osadením nových bránok, exteriérovej siete a lavičiek. Verejnosť môže v hlasovaní podporiť aj vznik veľkometrážnej murálnej maľby, ktorá dá novú podobu trafostanici na Ulici Janka Matušku.
