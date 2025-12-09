< sekcia Regióny
V Topoľčanoch potvrdili výskyt vtáčej chrípky, vydali opatrenia
Autor TASR
Topoľčany 9. decembra (TASR) - V okrese Topoľčany bolo laboratórne potvrdené ochorenie vtáčej chrípky u voľne žijúceho vtáctva. Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Topoľčany vydala 5. decembra veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat pri zistení a potvrdení choroby. Právnickým a fyzickým osobám - vlastníkom hydiny a iných vtákov držaných v zajatí, nachádzajúcich sa v ochrannom pásme a v pásme dohľadu, nariadila prijať vydané opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia.
Na základe vydaných opatrení je potrebné vykonať povinný súpis hydiny a všetkých vtákov chovaných v zajatí. Každý obyvateľ, ktorý chová hydinu či iné vtáky v zajatí, je povinný do 10. decembra nahlásiť obci druh chovaného vtáctva a počet kusov. Obec má povinnosť zaslať súpis všetkých chovov na príslušnú RVPS v Topoľčanoch v termíne do 12. decembra.
K ďalším nariadeným opatreniam patrí povinnosť chovateľov umiestniť hydinu do uzavretých priestorov alebo zabezpečiť výbehy tak, aby sa zabránilo kontaktu s voľne žijúcimi vtákmi. Cieľom je eliminovať riziko zavlečenia vírusu do domácich chovov.
Chovy musia okamžite zaviesť dezinfekciu vstupov a východov do priestorov s hydinou, zabrániť priamemu aj nepriamemu kontaktu s divo žijúcimi vtákmi vrátane obmedzenia prístupu hydiny k povrchovej vode. Hydina nesmie piť vodu z potokov, rybníkov, nádrží alebo iných povrchových vôd, miest, kde sa zdržujú divé vtáky.
Chovatelia musia bezodkladne kontaktovať RVPS, keď spozorujú u hydiny pokles príjmu krmiva alebo vody, pokles znášky, pri týždennej úmrtnosti vyššej ako tri percentá, náhlom úhyne hydiny bez zjavnej príčiny. Hlásiť musia aj respiračné príznaky, tráviace problémy, modranie hrebienkov alebo lalokov či ospalosť, neobvyklé správanie a neurologické prejavy ako krúženie a nekoordinovaný pohyb.
Vírus aviárnej influenzy je mimoriadne nákazlivý a dokáže sa rýchlo šíriť medzi hydinou, drobnými domácimi chovmi, aj do väčších hospodárskych chovov. Hoci sa vírus prenáša najmä medzi vtákmi, jeho zavlečenie môže mať vážne následky vrátane povinných likvidácií chovov. Dodržiavanie opatrení je povinné podľa platnej legislatívy a zároveň predstavuje najúčinnejšiu ochranu našich domácich chovov, upozornila RVPS.
