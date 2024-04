V Topoľčanoch predstavia tvorbu Petra Kollára

Topoľčany 22. apríla (TASR) - Priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 v Topoľčanoch predstaví tvorbu výtvarníka Petra Kollára. Výstavu s názvom Rooms tu sprístupnia 27. apríla, diela autora si môžu návštevníci pozrieť do 23. mája.



Ako uviedla kurátorka výstavy Mária Piatriková, ústredným motívom výstavy Rooms sú ľudské postavy uzavreté v priestore. "Predstavujú oddychujúce telá, čakajúce bytosti, premýšľajúcich ľudí, ponorenie do seba. Sú vo svojich vnútorných krajinách a možno práve o týchto priestoroch je projekt Rooms," skonštatovala Piatriková.



Peter Kollár sa vo svojej tvorbe venuje grafike. "Rozvíja možnosti linorytu a vychádza z princípu odtlačku matrice, farebnej sútlače až po experimentálne podoby. Do práce s grafikou prepisuje svoje skúsenosti s médiom fotografie. Hlavnou líniou autorovho záujmu je fascinácia prírodným a urbánnym prostredím, ich vzájomné prerastanie i konflikt," doplnila kurátorka výstavy.