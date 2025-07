V Topoľčanoch pribudli kontajnery na drobný elektroodpad

Topoľčany 7. júla (TASR) - V uliciach Topoľčian v týchto dňoch pribudli nové kontajnery určené na zber drobného elektroodpadu. Ako informovala radnica, rozmiestnené sú vo viacerých lokalitách v meste.



Podľa vedúceho Odboru služieb mesta Petra Brloša je možné do kontajnerov ukladať menšiu elektroniku. „Napríklad pokazený diaľkový ovládač, rozbité slúchadlá a ďalšie drobnosti. Obyvatelia mesta sa môžu týchto nepotrebných vecí zbaviť bez starostí a s vedomím, že odpad vytriedili správne,“ skonštatoval Brloš.



Ako doplnil, zatiaľ bolo nainštalovaných osem kontajnerov, do ktorých je možné ukladať drobný elektroodpad. „Treba pripomenúť, že sa podobajú nádobám na zber starého textilu. Pri vyhadzovaní nepotrebných drobných elektrických predmetov si preto treba dať pozor, či ich vhadzujeme do správneho kontajneru,“ doplnil Brloš.