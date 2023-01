V Topoľčanoch sa vlani narodilo 186 detí

Topoľčany 16. januára (TASR) - Mesto Topoľčany malo ku konca roka 2022 celkovo 24.321 obyvateľov. Uvádza sa to v štatistike, ktorú zverejnil mestský úrad.



Vlani sa v Topoľčanoch narodilo 186 detí, no zomrelo 307 ľudí. "Úbytok obyvateľstva sa tak dostal na hodnotu z roku 2019, teda na 1,6 percenta. V roku 2021 predstavoval hodnotu 1,8 percenta," uviedla radnica.



Z narodených detí bolo podľa štatistiky o tretinu viac chlapcov ako dievčat. Medzi chlapčenskými menami dominovali Samuel, Martin a Jakub, najobľúbenejšie dievčenské mená boli Mia, Eliška a Ema.



Počet ľudí, ktorí sa v minulom roku z Topoľčian odsťahovali, prevýšil tých, ktorí do mesta prišli bývať. "Pomer odsťahovaných a prisťahovaných občanov sa v posledných rokoch pohybuje okolo 2:1 a rok 2022 nebol výnimkou. V porovnaní s rokom 2021 sa však odsťahovalo aj prisťahovalo viac ľudí. Počet odsťahovaných vzrástol o osem percent a počet prisťahovaných sa zvýšil o šesť percent. Mestské časti Malé a Veľké Bedzany zaznamenali mierny nárast obyvateľstva, čím sa vrátil trend spred roku 2021," doplnil mestský úrad.