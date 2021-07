V Topoľčiankach vzniklo Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Topoľčianky 4. júla (TASR) – V obci Topoľčianky v okrese Zlaté Moravce vzniklo nové Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Jeho výstavba sa začala na jeseň 2019, objekt bol odovzdaný do užívania posledný júnový deň tohto roka. Investičné náklady prevýšili sumu 1,2 milióna eur, uviedol starosta Juraj Mesko.



Investícia vo výške zhruba 1,2 milióna eur na samotný objekt a 28.000 eur na vybavenie bola financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85 percent), zo štátneho rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (10 percent), zvyšných päť percent pokryli peniaze z rozpočtu obce, informoval Mesko. Obec investovala z vlastných prostriedkov aj do vonkajších úprav.



V novovybudovanom stredisku sa nachádzajú dve ambulancie všeobecných doktorov, gynekologická, stomatologická a detská ambulancia. „Usilujeme sa do jednej voľnej ambulancie zabezpečiť príchod internistu,“ potvrdil starosta. V areáli je vyhradených 19 parkovacích miest a stojany na odloženie bicyklov.