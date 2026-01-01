Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 1. január 2026
V topoľčianskej nemocnici sa ako prvé dieťa v roku 2026 narodil Jakub

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dieťa po narodení vážilo 3250 gramov a meralo 50 centimetrov, narodilo sa 32-ročnej mamičke Stanislave.

Autor TASR
Topoľčany 1. januára (TASR) - V Nemocnici Topoľčany sa ako prvé dieťa v roku 2026 narodil chlapec Jakub, stalo sa tak vo štvrtok o 10.07 h. TASR o tom informovala Bianka Krejčíová, PR špecialistka Penta Hospitals SK, do ktorej nemocnica patrí.

Dieťa po narodení vážilo 3250 gramov a meralo 50 centimetrov, narodilo sa 32-ročnej mamičke Stanislave.
