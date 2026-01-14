< sekcia Regióny
V topoľčianskej nemocnici sa vlani uskutočnilo 528 pôrodov
Autor TASR
Topoľčany 14. januára (TASR) - V topoľčianskej nemocnici sa v roku 2025 uskutočnilo 528 pôrodov. Ako informovala, na svet tu prišlo 284 dievčat a 245 chlapcov. V jednom prípade sa narodili dvojičky.
Medzi najčastejšie mená, ktoré rodičia v uplynulom roku vybrali pre svojich synov, patrili Jakub, Oliver a Samuel. U dievčat dominovali mená Ema, Eliška a Viktória. „V rámci zlepšovania starostlivosti v minulom roku sa podarilo zútulniť nadštandardné izby, ktoré boli vybavené novým nábytkom a doplnkovým zariadením,“ pripomenula nemocnica.
Podľa primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Andreja Urbanca rodičky čoraz viac využívali aj balíček MamaCare+, ktorý nemocnica ponúka už počas tehotenstva. „Jeho súčasťou je okrem iného aj fyzioterapeutické poradenstvo po pôrode spolu s edukačnými materiálmi. Balíček využívajú nielen ženy po cisárskom reze, ale aj po spontánnych pôrodoch. Samozrejmosťou je kontinuálna podpora dojčenia. Laktačné konzultantky sú mamičkám k dispozícii nielen počas hospitalizácie, ale aj po prepustení do domáceho prostredia,“ doplnil Urbanec.
Budúce rodičky mali záujem aj o predpôrodnú prípravu, ktorú v roku 2025 absolvovalo 263 žien. Kurzy prebiehajú bezplatne v priestoroch nemocnice a ich súčasťou sú odborné prednášky aj cvičenie pre tehotné. Mnohé ženy sa ich zúčastňujú spolu so sprevádzajúcou osobou, ktorá je následne prítomná pri pôrode.
Mamičky si v Topoľčanoch môžu naplánovať, ako by sa mal ich pôrod uskutočniť. „Od prijatia do nemocnice až po starostlivosť o novorodenca. Môžu si vyskladať individuálne pôrodné priania, dokonca aj online. Minulý rok túto možnosť využilo 21 rodičiek,“ dodala nemocnica.
