V topoľčianskom regióne vznikne združenie Tribečská cyklomagistrála

Topoľčany 21. apríla (TASR) - V topoľčianskom regióne by malo vzniknúť nové združenie Tribečská cyklomagistrála. Združenie bude zastrešovať obce, ktoré sa chcú zapojiť do spoločného plánu budovania cyklotrás pozdĺž rieky Nitra a okolia. Vytvorenie Združenia obcí Tribečská cyklomagistrála a vstup mesta Topoľčany do tohto združenia schválili mestskí poslanci na aprílovom zasadnutí zastupiteľstva.



Myšlienka založiť združenie obcí vznikla podľa slov primátorky Topoľčian Alexandry Gieciovej na marcovom pracovnom stretnutí zástupcov Nitrianskeho samosprávneho kraja, Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesta Topoľčany a okolitých obcí. Cieľom stretnutia bola téma vytvorenia spoločného plánu budovania cyklotrás v regióne. Ten by nadviazal na existujúce cyklotrasy v Nitrianskom a Trenčianskom kraji a zároveň definoval možnosti budovania nových úsekov cyklotrás a cyklociest.