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V Topoľníkoch bol prekročený informačný prah pre prízemný ozón

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

U citlivých ľudí sa môže vyskytnúť dráždenie očí, nosa a hrdla, pocity tlaku na prsiach, kašeľ a bolesti hlavy.

Autor TASR
Bratislava 20. júna (TASR) - Na monitorovacej stanici v Topoľníkoch (okres Dunajská Streda) bol prekročený informačný prah pre prízemný ozón. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal upozornenie na smogovú situáciu. Informuje o tom na svojom webe.

„Predpokladá sa, že koncentrácie prízemného ozónu v oblasti môžu naďalej dosahovať zvýšené hodnoty, táto situácia môže trvať do súmraku,“ uviedli odborníci.

U citlivých ľudí sa môže vyskytnúť dráždenie očí, nosa a hrdla, pocity tlaku na prsiach, kašeľ a bolesti hlavy. U astmatikov môže vyvolávať záchvaty a príznaky dráždenia dýchacích ciest.

SHMÚ preto odporúča obmedziť dĺžku pobytu vonku, skrátiť vetranie miestností, obmedziť fyzickú námahu vonku, nevykonávať aktivity, pri ktorých dochádza k úniku iných znečisťujúcich látok do ovzdušia, napríklad natieranie, lepenie, brúsenie, prášenie či fajčenie. „Obmedzenia je potrebné dodržiavať a aktivity časovo obmedzovať tým viac, čím vyššie sú koncentrácie ozónu v ovzduší a čím rizikovejší z hľadiska zdravia sú ľudia,“ skonštatoval.
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