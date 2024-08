V Tornale sa na kúpalisku lúčia s letom, okúpalo sa 30.000 ľudí

Tornaľa 31. augusta (TASR) - Zrekonštruované plážové kúpalisko Morské oko v Tornali v okrese Revúca, ktoré koncom júna otvorilo svoje brány po takmer šiestich rokoch, navštívilo toto leto približne 30.000 ľudí. Počet návštevníkov tak niekoľkonásobne prekročil čísla z posledného roka pred zatvorením kúpaliska. Pre TASR to uviedla primátorka Tornale Erika Győrfiová.



Zrekonštruované kúpalisko v Tornali sa v uplynulých dvoch mesiacoch tešilo záujmu verejnosti. Viac ako 30.000 návštevníkov tu zaznamenali napríklad v rokoch 2011 a 2015. "Avšak vtedy ešte nebolo v okolí toľko atraktívnych kúpalísk. Návštevnosť posledný rok pred zatvorením nedosiahla ani 7000 návštevníkov," priblížila primátorka s tým, že prvú sezónu po opätovnom otvorení kúpaliska hodnotí samospráva pozitívne.



Na kúpalisku Morské oko sa v sobotu koná aj rozlúčka s letom, pripravené sú viaceré sprievodné aktivity pre rodiny s deťmi. Predstavené budú aj rozvojové projekty, ktorých realizáciu podporila Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer. Ide o nový vstupný objekt na kúpalisko a mólo do prírodného bazéna. Kúpalisko bude v rámci aktuálnej letnej sezóny naposledy otvorené v nedeľu (1. 9.).



S rekonštrukciou kúpaliska Morské oko za vyše 500.000 eur začalo mesto vlani pred letom. V rámci projektu prešiel obnovou prírodný bazén, okolo ktorého bol vybudovaný aj nový chodník. Revitalizáciou prešiel aj areál kúpaliska. Časť zistených nedostatkov mesto pred otvorením sezóny nestihlo odstrániť, k náprave preto dôjde po uzatvorení kúpaliska pre verejnosť.



"Uplatnili sme si reklamáciu týkajúcu sa kvality niektorých prác. Dodávateľ má odstrániť tieto nedostatky po uzatvorení letnej sezóny a vypustení vody z bazéna. Verím, že sa dodávateľovi podarí odstrániť tieto nedostatky ešte teraz na jeseň," skonštatovala Győrfiová.



Plážové kúpalisko v Tornali sa nachádza v mestskej časti Králik, otvorené bolo v roku 1969. Jeho súčasťou je prírodný bazén z umelo vytvorenej nádrže s rozlohou približne 1,5 hektára a hĺbkou do 2,2 metra.