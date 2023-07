V Tornali čaká mestský park Zoltánka revitalizáciu za vyše 68.000 eur

Tornaľa 21. júla (TASR) - V meste Tornaľa v okrese Revúca sa v auguste začne s revitalizáciou historického mestského parku Zoltánka. V rámci projektu za vyše 68.000 eur v parku pribudnú náučné chodníky, pergoly s oddychovou zónou i mobiliár. Pre TASR to uviedla primátorka mesta Erika Győrfiová.



Predmetom projektu revitalizácie parku je obnova a úprava verejného priestoru s cieľom zatraktívniť parkový areál. Podľa vedenia mesta sa v parku dlhodobo nerealizovali infraštruktúrne projekty a investície, čo malo za následok zníženie záujmu občanov o jeho návštevu. Zanedbaný stav parku podľa samosprávy tiež prispieva k znehodnoteniu historicky, dendrologicky a spoločensky dôležitej súčasti mesta.



"Priestor je obľúbeným miestom na oddych a relax, obdobných priestorov je v meste Tornaľa málo. Cez park Zoltánka vedie aj pešia trasa k prameňu Šťavica, ktorý je voľne dostupný a obľúbený nielen medzi obyvateľmi mesta, ale aj ľuďmi z okolitého regiónu. V parku v minulosti fungoval amfiteáter a externé kino, bolo to miesto častých kultúrno-spoločenských akcií," priblížila Győrfiová s tým, že amfiteáter mal v minulosti kapacitu približne 1100 návštevníkov.



Na revitalizáciu mestského parku Zoltánka získala samospráva dotáciu od Pôdohospodárskej platobnej agentúry, celkové výdavky projektu predstavujú viac ako 68.000 eur. V rámci prác je naplánovaná obnova a úprava parku či vybudovanie nových náučných chodníkov, pribudnú tu i pergoly s oddychovou zónou a parkový mobiliár. Práce by sa mali začať v auguste, dokončené majú byť do šiestich mesiacov od odovzdania staveniska.



Historický park Zoltánka v Tornali bol v minulosti majetkom rodu Tornallyayovcov, ktorá tam vlastnila i objekt kúrie. Súčasný názov parku vychádza z mena jeho posledného vlastníka, ktorým bol Zoltán Tornallyay. V parku sa nachádza aj vápencová skala so zvyškami sokoliarskeho hradu a viacero vzácnych približne 300-ročných platanov.